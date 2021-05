Jetzt teilen:

GIESSEN - Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein im Angebot der Kinderbetreuung, gerade auch in Zeiten von Notbetreuung und Corona. Aus diesem Grund machen Kindertagespflegestellen in Stadt und Landkreis Gießen gemeinsam mit dem Verein Eltern helfen Eltern auf die Arbeit der Kindertagespflege aufmerksam. Gerade die kleine Gruppe von maximal fünf Kindern ermöglicht flexible, pädagogisch wertvolle, einfühlsame und familiennahe Betreuung für die Jüngsten. Kindertagespflegepersonen (oft kurz "Tagesmutter" genannt) haben eine umfassende Qualifizierung durchlaufen, nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil und stehen in regelmäßigem Kontakt mit den zuständigen Kindertagespflegebüros. Und, was viele Eltern nicht wissen: Kindertagespflege ist nicht teurer als eine Betreuung in einer Kita oder Krabbelgruppe, denn beide Betreuungsformen sind gesetzlich gleichgestellt und werden gleichermaßen öffentlich ko-finanziert. Die Aktionswoche "Gut betreut in Kindertagespflege" wird auch dieses Jahr wieder koordiniert vom Bundesverband für Kindertagespflege.

Weitere Infos sind erhältlich bei Eltern helfen Eltern (www.ehe-giessen.de oder telefonisch unter 0641/3333-0) oder bei der Berufsvereinigung Kindertagespflege (www.berufsvereinigung.de).