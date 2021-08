Arbeiten am Klinkel'schen Wehr verzögert

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Seit April 2021 laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Revisionsklappen am "Klinkel'schen Wehr". Die Brücke über das Wehr ist seitdem gesperrt. Die Fertigstellung der Maßnahmen am "Klinkel'schen Wehr" sollte ursprünglich bis August 2021 erfolgen. So, wie es sich im Moment darstellt, können die Arbeiten jedoch nicht wie ursprünglich vorgesehen ausgeführt werden, teilt die Stadt mit. Grund sind erhebliche Sicherheitsbedenken im Hinblick auf die geplante Wasserhaltung mit BIG Bags, weswegen die Arbeiten umgehend eingestellt werden mussten, erklärt Clemens Abel, Betriebsleiter Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB). Sobald die notwendigen Änderungen der Planung vorliegen, wird die Fortsetzung der Arbeiten erfolgen. Dies ist derzeit für einen Zeitraum ab Frühjahr 2022 vorgesehen, sobald die Witterungsbedingungen und die Wasserstände der Lahn dies zulassen. Die Brücke ist für Radfahrer und Fußgänger wieder freigegeben.