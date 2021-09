Arbeiten an Eisenbahnbrücke in Gießen sollen 2023 beginnen

Auch die zweite Eisenbahnbrücke in der Lahnstraße soll breiter werden. 2023 beginnen die Arbeiten. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wer von der Frankfurter Straße in die Lahnstraße einbiegt, weiß: Eng wirds. Zwar hat die Bahn die vordere Eisenbahnbrücke in den vergangenen Jahren erneuert und damit der Straße mehr Raum gegeben. Doch die zweite Brücke schränkt den gleich wieder ein. Das soll sich ändern: "Die Deutsche Bahn AG hat konzernintern für das Jahr 2023 Sperrpausen zum Bau der zweiten Brücke angemeldet und beabsichtigt, im Sommer 2022 die Bauausführung mit der Ausführungsplanung auszuschreiben und zu vergeben. Damit folgt die Deutsche Bahn einer verbindlichen Terminschiene", heißt es in einem Antrag des Magistrats. Er steht am 30. September in der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung an.

Verbreiterung gewünscht

Geduld ist gefragt, ganz gleich, ob der Weg von der Frankfurter Straße in die Lahnstraße oder in umgekehrter Richtung verläuft. Denn das zweite und bislang nicht sanierte Brückenbauwerk lässt Autofahrern gerade mal eine Spur. Je nach Verkehrsaufkommen, kann es schon mal einen Augenblick dauern. Diese Geduldsprobe endet mittelfristig. Denn übernächstes Jahr legt die Bahn los. Obwohl sie das ursprünglich gar nicht wollte. Denn als der Magistrat 2014 den Wunsch nach Verbreiterung der Straße anmeldet, besteht "von Seiten der Deutschen Bahn lediglich die Absicht, das erste südöstliche Eisenbahnüberführungsbauwerk zu erneuern."

Dass auch die zweite Brücke neu werden muss, hat das Unternehmen allerdings schnell erkannt. "Mit dem damaligen Projektbeschluss und mit Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung zu Bauwerk eins wurde von der Deutschen Bahn AG ein Erneuerungsbedarf für das zweite nördliche Brückenbauwerk (...) bekundet und aufgrund des städtischen Wunsches zur Verbreiterung der Brückenöffnung auf elf Meter (...) eine Planungsvereinbarung zu Bauwerk zwei mit den Beteiligten abgeschlossen." Losgehen soll es 2023, wobei die Straßenbauarbeiten und die Änderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen 2024 auf der Agenda stehen.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 7135 027 Euro brutto, von denen die Stadt den Löwenanteil trägt. Denn "aufgrund des Verlangens der Universitätsstadt Gießen zur Verbreiterung der bestehenden Brückenöffnung mit einer lichten Weite von 5,85 Meter auf elf Meter beträgt der Kostenanteil der Stadt nach den Berechnungsrichtlinien der Deutschen Bahn AG 65 Prozent an diesen Kosten." Hinzukommen 238 000 Euro brutto für den Straßenbau und 50 000 Euro für Planungs- und Gutachtenkosten. Allerdings erhält die Stadt wiederum 20 900 Euro von der Bahn als sogenannten Vorteilsausgleich. In Zahlen gesprochen: Insgesamt müsste die Stadt für die komplette Maßnahme nach derzeitigem Stand 4 904 868 Euro aufwenden. Die Bahn zahlt 2 518 159 Euro. An diesem Punkt kommt das Mobilitätsförderungsgesetz ins Spiel. 75 Prozent Förderung hat die Stadt bei Hessen Mobil beantragt.

Förderung beantragt

Sollte der Antrag so wie gestellt bewilligt werden, würde das Land sich mit 2 740 090 Euro an den Kosten beteiligen. Den Vorteilsausgleich in diese Rechnung einbezogen, blieben der Stadt noch 2 164 778 Euro zu zahlen. Erst im Mai haben Bürgermeister Peter Neidel und Kleinlindens Ortsvorsteher Dr. Klaus Dieter Greilich die Lahnstraße nach umfangreichen Arbeiten am und um das erste Brückenbauwerk wieder freigegeben. "Für die Stadt ist das eine wichtige Maßnahme", führte Neidel aus. Die Arbeiten an diesem ersten Bauabschnitt hatten schon Mitte 2018 begonnen und, abgesehen von einigen Monaten, zur Vollsperrung der Brücke geführt. Im Rahmen der Freigabe berichtete DB-Vertreter Michael Möll, dass die fertiggestellte Brücke circa fünf Millionen Euro koste. 40 Prozent davon trage die die Bahn, 60 Prozent die Stadt. Tiefbauamtsleiter Peter Ravizza ging seinerzeit davon aus, dass rund 70 Prozent der städtischen Kosten durch Fördermittel finanziert würden.