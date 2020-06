Arbeiten an "Gießen 2035Null" laufen

Der Klimaschutz bewegt die Menschen in Gießen, was sich auch im Bürgerantrag "Gießen 2035Null" spiegelt. Archivfoto: Friese

GIESSEN. 2019 hat diese Nachricht bundesweit für Aufsehen gesorgt: Während andere Städte den Klimanotstand ausrufen, will Gießen auf Initiative eines Bürgerantrags bis 2035 klimaneutral werden. Die Stadt hält an diesem Ziel fest, auch wenn es durch die Pandemie zu einer Verzögerung bei der Abgabe eines ersten Berichts gekommen ist. "Ich bitte um Verständnis, dass die Ressourcen unserer Stadtverwaltung sich auf die Corona-bedingten Herausforderungen konzentrieren mussten. Ich möchte aber betonen, dass aus meiner Sicht der Klimawandel die zentrale Herausforderung für die gesamte Weltgemeinschaft ist, diese Aufgabe selbstverständlich auch auf der Tagesordnung bleibt und wir als Magistrat auch weiter daran arbeiten", erklärt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Den zunächst vor Corona für dieses Frühjahr angekündigten Bericht an die Stadtverordnetenversammlung, wie Gießen das Klimaziel erreichen kann, hat die OB auf den September verschoben. Um den Stadtverordneten einen Einblick in den Fortschritt der Arbeiten zu geben, hat sich Grabe-Bolz schriftlich an die Stadtverordneten gewandt.

Fachliche Abstimmungen

"Am 29. Oktober 2019 wurde in einer Konferenz mit allen Amtsleitungen die Umsetzung des Beschlusses in der Stadtverwaltung erörtert. Daraufhin habe ich eine interne Verfügung ausgesprochen, die aktuell 17 städtische Ämter, weitere Organisationseinheiten, Eigenbetriebe sowie Tochterunternehmen zu drei thematisch ausgerichteten Arbeitsgruppen (Energie, Mobilität, Stadtentwicklung) zusammenfasst", führt die Oberbürgermeisterin aus. In diesen Arbeitsgruppen würden bereits umgesetzte, laufende sowie geplante Maßnahmen zur CO2-Reduktion für eine Bilanz zusammengetragen. Aus diesen Gruppen, die von einer Lenkungsgruppe mit den vier Dezernenten und dem Klimamanagement koordiniert werden, würden zudem Vorschläge für konkrete, am Ziel ausgerichtete künftige Maßnahmen gesammelt. Auf dieser Basis entstehe ein Bericht für die Stadtverordnetenversammlung, der auch ein Bürgerbeteiligungskonzept enthalte. "Für die zentrale Frage der Zielerreichung wird die Stadt Gießen seit Januar von der 'Klima- und Energieeffizienzagentur KEEA (Kassel)' unterstützt. KEEA hat bereits das Klimaschutzkonzept der Stadt Gießen erstellt, welches von der Stadtverordnetenversammlung 2017 beschlossen wurde", erinnert die Sozialdemokratin. Dieses Konzept umfasse auch einen Maßnahmenkatalog zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050. "Nun erarbeitet KEEA das Analyseszenario zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2035. Zwischen KEEA, dem städtischen Klimaschutzmanagement und den Gruppensprechern der drei internen Arbeitsgruppen laufen fachliche Abstimmungen, zu Beginn vor Ort als Workshop, zuletzt als Telefonkonferenzen. Die Arbeit an dem Bericht, mit dem der Magistrat die Diskussion in der Stadtgesellschaft weiterführen möchte, ist weit fortgeschritten", teilt Grabe-Bolz mit. Auch der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung habe sich bereits mehrfach mit der Thematik befasst, inklusive Sondersitzung mit einer Expertin des Deutschen Instituts für Urbanistik und städtischen Klimainitiativen.

Rückkopplung

"Kurz darauf wurden die für den Bericht erforderlichen Abstimmungen durch die Corona-Krise jäh unterbrochen - sowohl in der Kommunalpolitik als auch innerhalb der Verwaltung", erinnert die OB. Sitzungen des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung und der Lenkungsgruppe mussten ausfallen, und "somit entfielen für den Magistrat diese wichtigen internen Bewertungen sowie die Rückkopplung zu Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft, die im Arbeitskreis vertreten sind", erläutert die Oberbürgermeisterin. Aus diesen Gründen verzögere sich die Erstellung und Abstimmung des Berichts. "Das Thema Klima ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen, das öffentliche Interesse ist groß. Daher ist es nach wie vor Wunsch des Magistrats, den Bericht allen Stadtverordneten in dem fachlich zuständigen Ausschuss und auch einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können und anschließend in einen Dialog mit der Stadtgesellschaft einzutreten", betont die Oberbürgermeisterin. Die durch Corona bedingten Einschränkungen des parlamentarischen Betriebs und die generellen Kontaktbeschränkungen ließen diese Dialoge derzeit leider nicht zu. Deshalb strebe sie an, den Bericht im September in der dann hoffentlich regulären Stadtverordnetenversammlung mit Ausschussrunde zu präsentieren, resümiert Grabe-Bolz.