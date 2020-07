Arbeiten an Weichennetz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die DB NetzAG führt Weichenbauarbeiten im Bereich des Gießener Bahnhofs durch. Deswegen kann es von diesem Freitag bis 1. September zu erhöhten Lärmbeeinträchtigungen kommen. Die Vorarbeiten finden tagsüber ab morgen bis zum 7. August statt, die Hauptarbeiten folgen von Freitag, 28. August bis 31. August durchgehend, die Nacharbeiten nachts am 31. August und 1. September. "Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Verständnis", schreibt die DB in einer Pressemitteilung.