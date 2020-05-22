Freitag,
22.05.2020 - 06:00
6 min. inkl. Video
Arbeiten auf AAFES-Gelände in Gießen laufen auf Hochtouren
Die Vorarbeiten auf dem AAFES-Gelände in Gießen schreiten zügig voran. Die ehemalige Verwaltung des Army-Logistikers wird revitalisiert. Neben VGP sind weitere Ansiedlungen geplant.
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