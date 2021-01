Arbeitsagentur Gießen: Berufsberatung per Videochat

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Berufsberatung der Arbeitsagentur bietet neben dem telefonischen und eingeschränkten persönlichen Kontakt nun auch Gespräche per Video an.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche zur Unterstützung bei der Berufsorientierung, Ausbildungsaufnahme und der Studienwahl, ebenso an Beschäftigte und Arbeitslose, die sich verändern wollen. "Wir haben in den letzten Wochen fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten", so Viktor Reider, Teamleiter Berufsberatung der Arbeitsagentur Gießen. "Die professionelle Beratung spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle. Diese beinhaltet auch das Aufzeigen der Möglichkeiten in der Region und finanzielle Unterstützungsleistungen durch die Agentur für Arbeit", ergänzt Reider in einer Pressemitteilung. Der Ausbildungsmarkt hält sich im Agenturbezirk Gießen relativ stabil. Vonseiten der Arbeitgeber wurden bislang zahlreiche Stellen gemeldet und weitere Stellen werden voraussichtlich noch hinzukommen.

"Gerade in Bereichen mit hohem Fachkräftebedarf suchen Unternehmen weiterhin stark nach Auszubildenden," weiß der zuständige Bereichsleiter Dr. Tobias Meyer. Um die kostenlose Videoberatung nutzen zu können, werden Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Kamera- und Audiofunktion benötigt, außerdem eine E-Mail-Adresse und eine stabile Internetverbindung.

Über die Beratungshotline 0641/9393-116 kann dann ein Termin vereinbart werden, alternativ auch per E-Mail an Giessen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Das Installieren von Apps oder Software ist nicht erforderlich.