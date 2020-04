Arbeitsagentur Gießen: "Explosionsartiger Anstieg" bei Anträgen auf Kurzarbeit

Die Maschinen stehen vielerorts still, unzählige Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

GIESSENEs sind völlig gegensätzliche Welten, schaut man sich die Arbeitsmarkt-Situation vor der Umsetzung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen, die etwa Mitte März erfolgte, und danach an. Seitdem "gibt es einen explosionsartigen Anstieg der Anträge auf Kurzarbeit", vermeldet Björn Krienke, Geschäftsführer für den operativen Bereich bei der Gießener Agentur für Arbeit, in einer Telefonkonferenz. Stand vergangenen Freitag, hatten die Mitarbeiter der Agentur, zu deren Bezirk neben Stadt und Landkreis Gießen auch Vogelsberg und Wetterau gehören, bereits etwa 1700 Anträge unterschiedlichster Betriebe und Arbeitgeber erfasst. Hunderte weitere Anfragen dieser Art und zu Kurzarbeitergeld, darunter auch Beratungswünsche, sind seitdem in der Nordanlage vorwiegend per E-Mail und über die Telefon-Hotline (0641/9393116, montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr) eingegangen - für den Publikumsverkehr ist auch hier geschlossen - und werden nach und nach abgearbeitet. Was die Anzahl der Kurzarbeit-Anträge im Vergleich zu Bund (470 000) und Land (32 000) angeht, sieht Krienke den Kreis Gießen "tendenziell unterdurchschnittlich", während sich der Vogelsberg "in der Mitte" bewegt und die Wetterau "stärker betroffen ist".

Stellenangebote storniert

Weitere "belastbare Zahlen" kann Krienke zum jetzigen Zeitpunkt verständlicherweise noch nicht vorweisen. Allerdings lässt er schon einmal durchblicken, dass die Meldungen von Arbeitslosigkeit "in den letzten Tagen schrittweise angestiegen sind. Ich gehe davon aus, dass dies ein Stück weit zeitverzögert geschieht". Zudem seien mittlerweile von Arbeitgebern "viele Stellenangebote storniert worden". Ganz anders sieht das allerdings in den Branchen Pflege und Einzelhandel - gesucht werden vor allem Kassenkräfte und Fahrer - aus: "Hier ist die Nachfrage enorm gestiegen", weiß der Geschäftsführer zu berichten. Und so konnten für diese Stellen schon zahlreiche Arbeitssuchende vermittelt werden. Wobei es in der Pflege, der weiterhin ein "Engpass-Beruf" sei, weitaus schwieriger als im Handel ist, qualifizierte Kräfte zu finden. Konkrete Zahlen zum heimischen Arbeitsmarkt für die zweite Märzhälfte sollen in etwa zwei Wochen vorliegen, kündigt die Agentur an.

Auch bei Björn Krienke weckt die jetzige Entwicklung ansatzweise Erinnerungen an die weltweite Finanzkrise in den Jahren 2008/09, die ebenfalls viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit gebracht oder erwerbslos gemacht hatte "Wir reden nun aber von Größenordnungen, die das Zehnfache von damals betragen. Außerdem entwickelte es sich 2008 in einer langsamen Kurve. Jetzt ist es so, als ob auf einmal die Schleusen aufgegangen sind", zieht er einen Vergleich. Noch dazu seien nun auch "Betriebe und Unternehmen betroffen, die bislang noch nie etwas mit Kurzarbeit zu tun hatten" und entsprechend über keine Erfahrung damit verfügen und Beratung benötigen. Hier nennt Krienke allen voran Gastronomie, Hotels und Firmen, die im Ausstellungsgewerbe tätig sind.

Doch aus welcher Branche die Antragssteller nun auch kommen mögen. "Der Fokus unserer Arbeit liegt darauf, Anträge möglichst schnell zu bearbeiten und zahlbar zu machen", betont der Geschäftsführer. Je nach Beratungs- und Abstimmungsbedarf, der nicht zuletzt davon abhängt, wie erfahren ein Arbeitgeber mit Kurzarbeit ist, dauere es "wenige Tage bis maximal zwei Wochen", bis eine Vereinbarung getroffen ist, sagt Pressesprecher Johannes Paul. Um den Ansturm auf Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld bewältigen zu können, hat die Arbeitsagentur Gießen nun zahlreiche Mitarbeiter aus Bereichen, die derzeit geschlossen oder weniger ausgelastet sind - wie beispielsweise Berufsinformationszentrum und Arbeitsvermittlung - speziell für diese Thematik geschult. Inklusive der komplexen gesetzlichen Kenntnisse, die es dazu braucht. Häufig hätten sich Kollegen bereits von sich aus dafür angeboten, so Krienke. Dabei habe man berücksichtigt, dass die Schulungen an allen Dienststellen durchgeführt werden, "damit niemand in der Gegend herumreisen muss".

Auch Arbeitsprozesse wurden an die Situation angepasst. So wird die eine oder andere Meldung, die bislang von den Betroffenen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen persönlich vorbeigebracht werden musste, nun auf dem Online-Weg oder telefonisch akzeptiert. Trotz der "enormen Umstrukturierungen", die notwendig seien, "ist die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsagenturen und Jobcenter sichergestellt", wird betont. "Alle unsere Beschäftigten zeigen ein großes Engagement", sei es nun im Büro oder Home-Office, hebt Björn Krienke hervor. "Wir wollen zeigen, dass wir für die Region da sind."

Fast schon Makulatur sind im Vergleich zu alldem die Arbeitsmarkt-Daten, die bis zum Stichtag 13. März - also bevor die Corona-Krise so richtig losging - erhoben wurden. Demnach waren zu jenem Zeitpunkt im Kreis Gießen insgesamt 7805 Menschen erwerbslos gemeldet, was 167 Arbeitslose weniger gegenüber Februar sind. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 und lag bei 5,4 Prozent. Im gesamten Agenturbezirk waren 16 579 Menschen ohne Arbeit, was 331 Personen weniger als im Februar sind. Die Quote sank hier um 0,1 auf 4,5 Prozent. Schon in der ersten Märzhälfte habe sich "die Dynamik des letzten Monats bei den neu gemeldeten Arbeitsstellen nicht fortgesetzt", berichtet die Agentur. Arbeitgeber aus dem gesamten Bezirk meldeten ihr sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau bis zur Monatsmitte insgesamt 1270 neue Arbeitsstellen. Die Anzahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung ist dagegen bis Mitte März ein weiteres Mal gesunken, und zwar um 54 Personen. Zu jenem Zeitpunkt waren insgesamt 24 029 mit einem solchen Arbeitsverhältnis registriert. Auch hier wird es spannend sein, in wenigen Wochen zu erfahren, wie sich das aufgrund der Corona-Krise verändert hat.