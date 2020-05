Arbeitsagentur Gießen sieht "momentan keine Entlassungswelle" durch Corona-Krise

Auch ohne Publikumsverkehr haben die Mitarbeiter in der Nordanlage reichlich zu tun. Foto: Agentur für Arbeit Gießen

GIESSENDie Zahlen sind erschreckend, gleichzeitig aber auch nicht überraschend: Als Folge der Corona-Pandemie haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen, zu dem neben Stadt und Kreis auch Vogelsberg und Wetterau gehören, bis zum 27. April insgesamt 4877 Betriebe eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt. Betroffen davon sind 50 491 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Allein im April hat mit 4366 (25,51 Prozent) rund jedes vierte Unternehmen diesen Wunsch geäußert. Für den Landkreis Gießen waren das im vergangenen Monat 1703 Betriebe mit insgesamt 18 147 Beschäftigten. Rechnet man die Anzeigen von März hinzu, sind hier bislang 1902 Betriebe und 21 234 Personen betroffen. "Wir spüren jedoch ein Abflachen der Kurve von Anzeigen auf Kurzarbeit", weiß Björn Krienke, bei der Arbeitsagentur Geschäftsführer für den Operativen Bereich, in der Telefonkonferenz am Donnerstag zu berichten. Alle diese Unternehmen bis auf circa 100 komplexere Fälle, die eine längere Bearbeitung erforderten, seien dazu aufgefordert worden, Anträge auf Kurzarbeit zu stellen. Und diese müssen nun als Nächstes bearbeitet werden, wobei das Ende der Fahnenstange bei den Anzeigen noch längst nicht erreicht sein dürfte. Krienke rechnet aber schon jetzt damit, dass die Zahl der letztendlichen Bezieher dieser Entgeltersatzleistung "niedriger sein wird" als die der in den Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer. Zumal auch so mancher Betrieb eine Anzeige stelle, um zu sehen, was dabei herauskommt", also, ob er überhaupt eine Chance darauf hat.

100 statt acht Bearbeiter

Das ganze Ausmaß der Entwicklung seit Beginn der Corona-Krise Mitte März wird vor allem dann deutlich, wenn man die aktuellen Kurzarbeit-Zahlen mit den sonst üblichen vergleicht. Laut Pressesprecher Johannes Paul hatten zuvor bei der Arbeitsagentur Gießen pro Monat durchschnittlich allenfalls 20 bis 30 Betriebe eine solche Anzeige gestellt. In den Wintermonaten seien es beim Saison-Kurzarbeitergeld auch schon mal bis zu circa 150 Unternehmen gewesen, vor allem aus wetterempfindlichen Branchen wie Dachdeckergewerbe oder Gerüstbau. Ebenso anschaulich wird die veränderte Lage bei der Anzahl der Arbeitsagentur-Mitarbeiter, die den Bereich Kurzarbeit betreuen: Seien das gewöhnlich acht Personen, würden dies aktuell etwa 100, teils eigens dafür geschulte Kollegen tun, berichtet Krienke.

Wie viele der bisherigen Antragsteller schlussendlich ihren Wunsch nach Kurzarbeitergeld erfüllt bekommen, weiß die Agentur für Arbeit allerdings erst in ungefähr einem Monat, da die Bearbeitung und Gewährung der Anträge noch in ihrer Frühphase ist. Von der Weltwirtschaftskrise 2008/09 unterscheide sich die Corona-Krise im Übrigen vor allem dadurch, dass die Anzeigen auf Kurzarbeit nun "sprunghaft" kommen, während es damals eine langsame Zunahme gewesen sei, zieht der Geschäftsführer einen Vergleich.

Für einen enormen Einschnitt sorgt das Coronavirus auch in der Arbeitslosen-Statistik. "Entgegen der üblichen saisonalen Entwicklung ist die Zahl der Arbeitslosen im Zuge der Corona-Pandemie deutlich gestiegen", vermeldet Björn Krienke. So waren am Stichtag 15. April im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen insgesamt 18 654 Menschen ohne Anstellung gemeldet, 2075 mehr als im März. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent, was ein halbes Prozent mehr als im Vormonat ist. Im Kreis Gießen waren im April 8606 Menschen als erwerbslos registriert, 801 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg hier um 0,5 auf nunmehr 5,9 Prozent. Am stärksten im gesamten Agenturbezirk betroffen sei die Gruppe der unter 25-Jährigen, sagt Paul. Der Anstieg von 31,8 Prozent - zum Vergleich: bei den 50-Jährigen und Älteren sind es 12,2 Prozent mehr - sei insbesondere der Tatsache zuzuschreiben, dass hierunter viele "Minijobber" aus der stark unter den Corona-Einschränkungen leidenden Gastronomie sind, erläutert Krienke. Und so würden sich derzeit viele Studierende beim Jobcenter melden und sich Alternativen erhoffen. Insgesamt befanden sich im April 1914 junge Menschen auf der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle.

Viel weniger neue Stellen

"Eine Entlassungswelle sehen wir momentan aber nicht", hat der Geschäftsführer eine gute Nachricht. Und es gibt auch noch eine zweite: Im Vergleich zur 19-prozentigen Zunahme der Arbeitslosen in ganz Hessen im April nämlich zeige sich der heimische Agenturbezirk hinsichtlich des Anstiegs "noch sehr moderat", sagt Johannes Paul. Was er für den Landkreis Gießen insbesondere dem "hohen Anteil" von Dienstleistungen zuschreibt. Insgesamt betrachtet, "werde momentan sehr viel über die Kurzarbeit abgefangen", macht Björn Krienke deutlich. Die enorme Zunahme bei Erwerbslosen liege dagegen "vor allem an einem deutlichen Rückgang bei den Neueinstellungen", so der Geschäftsführer. Würden in "normalen" Zeiten im April bezirksweit etwa 4000 Menschen in ein neues Arbeitsverhältnis oder eine Ausbildung wechseln, betrage "die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit" im vergangenen Monat nur 2843. Auch die Anzahl der Menschen in sogenannter Unterbeschäftigung sei stark gestiegen. Im April sind hier 25 168 Menschen registriert, 1213 mehr als noch einen Monat zuvor. Andererseits aber beweise die hohe Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit, "dass sich viele Arbeitgeber für das Halten ihrer Beschäftigten entschieden haben", folgert er. Und so hätten wir es zwar mit einer "angespannten Situation" zu tun, "aber nicht mit einer dramatischen".

Bei den im April neu gemeldeten Arbeitsstellen ist die Anzahl gegenüber dem Vorjahresmonat um gut ein Drittel gesunken, beim gesamten Stellenbestand um knapp ein Viertel. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau meldeten Arbeitgeber im abgelaufenen Monat 915 neue Stellen. Dies sind 470 weniger als im April des Vorjahres. Allerdings ist der Stellenbestand im gleichen Zeitraum insgesamt um 1643 offene, sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen auf nun 5381 zurückgegangen. Besonders groß ist der Bedarf weiterhin in den Bereichen Pflege sowie Einzelhandel und Transport.