Arbeitsagentur Gießen verzeichnet im Bezirk 2681 mehr Erwerbslose

GIESSEN - Im Februar hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen um 177 Personen auf nun 19 591 erhöht. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 5,2 Prozent. Ein Jahr zuvor waren im Februar 2681 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 4,6 Prozent, wie die Arbeitsagentur mitteilt. "Der Arbeitsmarkt konnte aufgrund der wirtschaftlichen Situation in den vergangenen Monaten weniger Arbeitslose aufnehmen. Daher steigt die Zahl der Arbeitslosen, die in früheren Zeiten schneller einen Job fanden", kommentiert der Leiter der Arbeitsagentur Gießen, Eckart Schäfer, die jetzt veröffentlichte Statistik.

"Die Arbeitgeber zeigen sich in der Pandemie bei der Meldung von Arbeitsstellen deutlich zurückhaltender. Dadurch sind auch mehr Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit in die Zuständigkeit der Jobcenter gewechselt, was den Bestand dort erhöhte. Wir hoffen, dass sich durch die Lockerungen beim Lockdown die wirtschaftliche Situation entspannt und wieder mehr Menschen eingestellt werden. Andeutungsweise war dies bereits bei den Älteren zu beobachten. Hier ging die Anzahl der Arbeitslosen gegen den allgemeinen Trend leicht zurück."

2830 kurzarbeitende Betriebe haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen im Februar einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 165 betroffene Betriebe mehr als im Januar. Darüber hinaus wurden 454 Anträge auf Auszahlung von Saison-Kurzarbeitergeld gestellt, die auch bereits bearbeitet wurden, heißt es in dem Schreiben..

Die Anzahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist gestiegen: 26119 Menschen waren registriert, 308 mehr als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2129 Personen weniger verzeichnet.

Männer stärker betroffen

Wie die letzten Monate auch, bewegt sich die Zahl der neu gemeldeten Stellen und der Stellenbestand auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Arbeitgeber meldeten im abgelaufenen Monat den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1177 neue Stellen. Dies waren 444 Stellen weniger als im Februar des Vorjahres. Erneut entspricht dies einem Rückgang von gut 25 Prozent. Der Stellenbestand liegt aktuell unter dem Wert des Vorjahresmonats als auch niedriger als im Vormonat. Gemeldet waren im Februar 4909 Arbeitsstellen. 1183 Stellen oder knapp 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Geschlechtsspezifisch hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar ungleich entwickelt: Während die Zahl der erwerbslosen Frauen nahezu stagnierte, ist die Zahl der arbeitslosen Männer gestiegen, geht aus dem Schreiben weiter hervor. Demnach waren im Gießener Agenturbezirk im Februar 11491 Männer arbeitslos gemeldet, 175 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 und lag danach bei 5,8 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 1495 Männer weniger gemeldet. Die Quote lag damals bei 5,1 Prozent. Im Februar waren 8100 Frauen im Bereich der Agentur für Arbeit Gießen registriert. Einen Monat zuvor waren es zwei weniger. Die Arbeitslosenquote der Frauen verharrte bei 4,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich waren damals 1186 Frauen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 4,0 Prozent. Während die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen aufgrund von Ausbildungsende saisonüblich im Februar stieg, ist bei den Älteren gegen den allgemeinen Trend ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen gewesen.

Anstieg im Landkreis

1869 junge Menschen unter 25 Jahren waren im jetzt abgelaufenen Monat registriert. 119 Jugendliche mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozent auf nun 4,6. Im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur waren im Februar 6169 Ältere gemeldet, 25 weniger als noch im Vormonat Januar. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,7 Prozent.

Im Landkreis Gießen wurde ein deutlicher Anstieg bei der Zahl der Arbeitslosen registriert. Im Februar waren insgesamt 9062 Menschen erwerbslos gemeldet, 169 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 auf nun 6,1 Prozent.