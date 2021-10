Arbeitsgericht Gießen wird 75 – „und es bleibt spannend“

Konflikte am Arbeitsplatz zwischen Frankenberg und Büdingen werden seit neun Jahren im Aulweg 45 geregelt. Dort hat das Arbeitsgericht Gießen seinen Sitz, das in diesen Tagen sein 75-jähriges Bestehen feiert. (Foto: Mosel)

GIESSEN - Seit dem 1. Oktober 75 Jahre alt – und aus der Stadtgeschichte nicht wegzudenken – ist das Arbeitsgericht Gießen. Es ist folglich noch zwei Monate älter als die hessische Verfassung, die am 1. Dezember 1946 in Kraft trat (und damit die älteste, heute noch geltende Verfassung eines Bundeslandes ist). Daran erinnerten nun die Direktorin des Arbeitsgerichts Gießen, Manuela George, und Pressesprecherin Annette Stomps.

Gerichte für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen gab es in Hessen schon zur Zeit der Weimarer Republik, aber als Teilgliederung der Amts- und Landgerichte. Die selbstständige hessische Arbeitsgerichtsbarkeit geht auf das Gesetz Nr. 21 des Alliierten Kontrollrates vom 30. März 1946 zurück. Aufgrund eines Erlasses der amerikanischen Militärregierung wurde unter anderem das Arbeitsgericht Gießen gegründet.

Dessen Anfänge waren bescheiden. Das Gericht, das heute im Schnitt 4300 Verfahren im Jahr bearbeitet, begann seine Tätigkeit mit einem Berufsrichter, einem Geschäftsstellenleiter, einem Protokollführer sowie einem Amtsboten in drei Dachkammern des ehemaligen Finanzamtes in der Goethestraße 58. Das Arbeitsmaterial der Anfangstage war ähnlich bescheiden und bestand aus einem Dienstsiegel, ein paar Stempeln nebst Stempelkissen und einigen Bleistiften. Gerade mal 20 Eingänge im Monat ließen den Angestellten noch genug Zeit für die Brennstoffsuche, um den bitterkalten Winter 1946/47 in eher schlecht geheizten Büroräumen zu überstehen.

Aus den Gründerjahren des Arbeitsgerichts Gießen sind außer einem Namensverzeichnis zum Prozessregister 1946-1951 keine Unterlagen mehr erhalten geblieben. Einen Eindruck aus dieser Zeit vermittelt aber ein Schreiben des benachbarten Amtsgerichts in Wetzlar, in dem der Vorsitzende Richter am 23. Oktober 1945 dem Landesarbeitsgericht die Einstellung einer Putzkraft meldet und um deren Sozialversicherung bittet: „Ihre Tätigkeit beträgt durchschnittlich 2 Stunden täglich oder 50 Stunden im Monat. (...) Der Ehegatte der Frau ist seit 1943 bei Stalingrad vermisst. Sie hat 2 Kinder im Alter von 5-8 Jahren, und da sie keine Unterstützung bekommt, ist sie auf eine Tätigkeit angewiesen.“

Bereits im Februar 1947 zog das Arbeitsgericht Gießen in die Lonystraße 18 um, wo es einen Raum mehr, vor allem aber eigene Möbel gab. Vergleichsweise spät, nämlich 1962, zog man in ein neu errichtetes Gebäude in der Ostanlage 19 in direkter Nachbarschaft zu Amts- und Landgericht.

Die lang anhaltende Arbeitslosigkeit der 1990er Jahre erhöhte das Arbeitsaufkommen des Gerichts und in der Folge auch dessen Personalstärke, sagt Manuela George. Deshalb zog man 1994 in die Friedrich-List-Straße 25 im Gewerbegebiet Gießen-West um. Am 1. Januar 2012 bezog das Arbeitsgericht schließlich sein aktuelles Domizil im Aulweg 45. Mit diesem Umzug verbunden war die größte und wohl auch umstrittenste Strukturreform der Arbeitsgerichtsbarkeit in Hessen, erinnert sich George, die 2007 leitende Direktorin geworden war.

So wurden an diesem Tag die Arbeitsgerichte in Wetzlar und Marburg trotz Widerstands vor Ort aufgelöst und der Bezirk des Arbeitsgerichts Gießen um deren Geschäftsbereiche erweitert. Der Gerichtsbezirk des Arbeitsgerichts Gießen ist seitdem der größte in Hessen und erstreckt sich von Frankenberg bis Büdingen, von Alsfeld bis Haiger. Er deckt damit fast sieben Landkreise ab.

Für alle juristischen Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt dieses Gebiets sind heute elf angestellte Richter zuständig, die von rund 300 ehrenamtlichen Richtern unterstützt werden, die sich aus den Reihen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer rekrutieren. Hinzu kommen drei Beamte, 18 Angestellte und eine Auszubildende.

Anfängliche Bedenken, dass die Bürger solche weiten Strecken nicht annehmen würden, hätten sich nicht bestätigt, sagt die Direktorin. „Wir haben eine absolut stabile Arbeitslage.“ Zwar seien die Einzelverfahren während der Pandemie um rund 20 Prozent zurückgegangen, dafür hätten die Kollektivverfahren, also die Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretungen wie Betriebs- oder Personalräten, seit 2019 in der gleichen Größenordnung zugenommen.

Maskenmuffel vor Gericht

Die Pandemie hat den Arbeitsgerichten auch Verfahren beschert, an die vor zwei Jahren wohl noch niemand gedacht hat. Als Beispiele nannte Annette Stomps zwei Fälle: den eines Lieferfahrers, dem gekündigt worden war, weil er sich permanent geweigert habe, eine Mund-Nase-Schutzmaske zu tragen, und den eines Maskenmuffels in einem metallverarbeitenden Betrieb. Dieser hatte zwar seinen Job behalten, wurde vom Arbeitgeber aber nicht mehr als Ausbilder für den Berufsnachwuchs eingesetzt, sondern ins Homeoffice geschickt. Darin sieht Manuela George noch breiten Raum für Konflikte, weil die Verhängung einer Maskenpflicht in Betrieben prinzipiell mitbestimmungspflichtig sei, aber Betriebsräte meist vom Arbeitgeber nicht beteiligt würden.

Ein Dreivierteljahrhundert besteht jetzt das Arbeitsgericht in Gießen. Fast ein Drittel dieser Zeit hat ihm Manuela George vorgestanden. In dieser Zeit seien von der Politik Arbeitnehmerschutzrechte, „die es nicht ohne Grund gibt“, eher geschwächt als gestärkt worden, bilanziert sie. So sei die Grenze, ab der ein Kündigungsschutz für Kleinbetriebe greift, schon in der Ära Kohl von fünf auf zehn Angestellte angehoben worden. „Das war eine Entscheidung, die eindeutig zulasten der Arbeitnehmer ging.“ Handlungsbedarf sieht die Direktorin heute vor allem bei der rechtsmissbräuchlichen Kettenbefristung von Arbeitsverträgen. Nicht zu vergessen die Herausforderung der Digitalisierung mit der Einführung der elektronischen Akte bis 2026. Georges Fazit: „Es bleibt spannend.“