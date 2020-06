Arbeitsloseninitiative Gießen startet Angebote wieder

Allein: Einsamkeit und Zukunftsangst sind in der Corona-Krise für Arbeitslose ein besonderes Problem. Foto: ALI

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert. Während andere ihre Arbeit verlieren sind Langzeiterwerbslose schon seit Jahren in dieser Situation. Dennoch verändert Corona das Leben für alle und gerade Empfänger von Arbeitslosengeld II trifft die Krise in vielerlei Hinsicht besonders hart. Die Arbeitsloseninitiative Gießen schildert Beispiele.

Simone D. 34, berichtet: "Als Hartz 4 Empfängerin kann ich keine Vorräte anlegen. Und als dann plötzlich Mehl, Nudeln und Toilettenpapier nicht mehr zu bekommen war, war das schon schlimm. Ich kann es mir auch nicht leisten, auf teurere Produkte auszuweichen." Auch die Schließung von Tafeln und Foodsharing bringt viele in finanzielle Not. Erol G., 39, holt hier immer Lebensmittel für seine Familie. "Wir zahlen 80 Euro mehr für unsere Wohnung. Das Mittagessen in der Schule ist auch weggefallen. Wir sind auf diese Angebote angewiesen." Schutzmasken und Desinfektionsmittel müssen nun zusätzlich gekauft werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband schätzt den zusätzlichen Bedarf für Hartz IV Empfänger auf mindestens 100 Euro pro Monat.

Aber nicht nur die finanziellen Probleme sind groß. Schlimmer ist die Einsamkeit. Viele Erwerbslose kennen das Alleinsein. Soziale Kontakte sind mit dem Jobverlust ebenfalls verloren gegangen. "Einsamkeit war ich gewöhnt. Nun sind aber die letzten sozialen Kontakte auch noch weggebrochen. Andreas V, 52: "Ich bin in zwei Vereinen aktiv, das ist alles weggefallen. Und für mich sind das die Dinge, die mich am Leben erhalten. Dass keine Treffen mehr stattfinden konnten, war echt schlimm für mich."

"Wer im Homeoffice arbeitet, hat wenigstens etwas zu tun. Als Arbeitsloser hatte ich gar nichts mehr," berichtet Viktor K., 62. Erika G. hat zunächst versucht, das Beste daraus zu machen: "Ich habe die Wohnung geputzt von oben bis unten. Zunächst war das gut, aber dann wurde selbst das für mich zur Belastung. Und ich hatte dann auch echt Angst, rauszugehen und mich anzustecken."

Die Arbeitsloseninitiative Gießen e. V. bietet normalerweise eine Reihe von Angeboten der sozialen Teilhabe an, wie Brunch, PC-Nutzung, Sprachkurse und Repair-Café für Textiles. Hier kommen Menschen zusammen, um sich gegenseitig in der Situation der Erwerbslosigkeit zu unterstützen, Beratung zu erhalten und an kreativen und sozialen Projekten teilzunehmen. All dies und ebenso das Beschäftigungsprojekt, in dem bis zu 18 Langzeiterwerbslose im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit an sozialen und kreativen Projekten mitarbeiten können, konnte in der Krise nicht stattfinden. Auch das wurde für viele Teilnehmenden zur finanziellen und psychischen Belastung:

Gerhard T., 36, berichtet: "Ich nehme an einer Arbeitsgelegenheit in der Arbeitsloseninitiative teil. Da kann ich jeden Monat 100 Euro dazuverdienen. Und das Geld brauche ich dringend, weil ich auch noch Schulden abbezahlen muss. Als das im März auf einmal nicht mehr möglich war, war das für mich ein großes Problem." Lisa B., 38, erzählt, dass sie über die Arbeitsgelegenheit endlich wieder zu einem normalen Tagesablauf gefunden habe, der nun weggebrochen sei.

Inzwischen findet das Beschäftigungsprojekt der Arbeitsloseninitiative Gießen e. V. wieder statt und auch einzelne Angebote sind offen für Besucher und Besucherinnen mit eingeschränkter Teilnehmerzahl.

Unter Einhaltung der Hygieneauflagen können Beratungen nach telefonischer Voranmeldung und offene Angebote am Nachmittag stattfinden. Viele sind froh, dass sie wieder kommen und persönliche Kontakte pflegen können. "Ich bin sehr froh, dass ich endlich wieder in die ALI kommen kann. Vor allem wieder unter Leute zu kommen und etwas zu tun zu haben, tut gut." meint Erika G. Auch Andreas V. kann dem beipflichten: "Es tut gut, endlich wieder etwas zu arbeiten in den Projekten. Und auch etwas Sinnvolles zu tun und unter Menschen zu sein. Das hat mir echt gefehlt."

Aber die Angst vor der Zukunft ist nicht geringer geworden. So fürchtet sich Gerhard T. vor der Strom-Nachzahlung: "Ich habe schon Angst davor, wenn ich die Strom-Nachzahlung bekomme. Obwohl ich es schon versucht habe, sparsam zu sein, habe ich doch verdammt viel ferngesehen in der Zeit."

Kreativ-Café

Aber auch die Aussichten auf einen Job sind in die Ferne gerückt, wie Lisa B. anmerkt: "Wenn jetzt noch mehr Menschen ihren Job verlieren, habe ich ja gar keine Chance mehr, wieder Arbeit zu bekommen". "Andererseits erleben in der Corona-Krise viele Erwerbstätige nun das, was wir schon seit Jahren durchmachen. Ich habe die Hoffnung, dass dadurch vielleicht auch ein paar Vorurteile abgebaut werden können", meint Viktor K.

Finanzielle Soforthilfen und die Beendigung aller Sanktionen und Leistungskürzungen, wie sie der Paritätische fordert, sind kurzfristig notwendig, um finanzielle Notlagen abzumildern. Langfristig zeigt die Krise aber auch, die Notwendigkeit von dauerhafter finanzieller Absicherung nicht nur für Langzeiterwerbslose, sondern auch für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer. Erforderlich wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, das allen Menschen dauerhaft eine menschenwürdige Existenz bietet, betont die Arbeitsloseninitiative in ihrer Presseerklärung.

Fürs erste finden in der Arbeitsloseninitiative wieder folgende Angebote statt, die auch von allen genutzt werden können, die durch die Krise erwerbslos geworden sind: Montags und donnerstags können von 15.30 bis 18 Uhr Computer und Drucker zur Stellensuche genutzt werden, hier gibt es auch fachliche Unterstützung beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen und der Jobsuche. Dienstags gibt es von 15.30 bis 18 Uhr ein Kreativ-Café mit Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs. Mittwochs findet von 9.30 bis 12.30 nach telefonischer Voranmeldung die Beratungssprechstunde statt. Alle Angebote starten mit begrenzter Teilnehmendenzahl und unter Einhaltung der Hygieneauflagen. Im Beschäftigungsprojekt werden derzeit unter anderem auch Gesichtsmasken für Bedürftige genäht. Erwerbslose und Menschen mit wenig Geld können sich kostenlos eine Maske in der Arbeitsloseninitiative abholen.