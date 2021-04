Arbeitslosenquote in Gießen verharrt bei fünf Prozent

Symbolfoto: Agentur für Arbeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red). Die Gießener Arbeitsagentur verzeichnet im April einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren dort 18 862 Menschen erwerbslos gemeldet, 45 weniger als im Vormonat. Die Quote verharrte bei fünf Prozent. Ein Jahr zuvor waren im April 208 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug seinerzeit ebenfalls fünf Prozent.

„Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit haben Männer und Jüngere am stärksten profitiert“, kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Gießener Arbeitsagentur, mit Blick auf die aktuelle Statistik. „Nur im Gießener Agenturbezirk ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Vorjahresstichtag in Hessen gestiegen. Ein guter Wert, auch wenn der Anstieg etwas geringer ausfällt als in den Vorjahren. Die Quote liegt aktuell etwas höher als vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Der Zugang an neu gemeldeten Arbeitsstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr auffällig erhöht. Absolut betrachtet wird trotz dieses Anstiegs das Niveau von 2019 aber nicht erreicht. Unter dem Strich ist dies eine positive Momentaufnahme.“

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen haben im April 2296 kurzarbeitende Betriebe einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 1396 betroffene Betriebe weniger als im März. Darüber hinaus wurden 362 Anträge auf Auszahlung von Saison-Kurzarbeitergeld gestellt, die auch bereits bearbeitet wurden.

Die Unterbeschäftigung im April ist gegenüber der Arbeitslosigkeit stärker gesunken. Zuletzt waren 25 346 in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne registriert, 346 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 300 Personen weniger verzeichnet.

Der Zugang an neu gemeldeten Arbeitsstellen ist im abgelaufenen Monat im Vorjahresvergleich sprunghaft gestiegen. Der Grund dafür liegt an dem niedrigen Stellenzugang im April 2020. Der Bestand an Arbeitsstellen pendelt sich auf einem zu den Vorjahren vergleichsweise niedrigen Wert ein. Nach wie vor sind Arbeitgeber bei der Meldung neuer Vakanzen deutlich zurückhaltender als vor der Pandemie.

Im April meldeten Arbeitgeber den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1295 neue Stellen. Dies waren 380 Stellen mehr als im April des Vorjahres. Dies entspricht einem Anstieg von gut vierzig Prozent. Der Stellenbestand liegt im April, auch nach einem Anstieg zum Vormonat, gut vier Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Gemeldet waren im abgelaufenen Monat 5132 Arbeitsstellen, 249 Stellen weniger als ein Jahr zuvor.

Geschlechtsspezifisch hat sich die Arbeitslosigkeit im April unterschiedlich entwickelt. 10 954 Männer waren im jetzt abgelaufenen Monat im Gießener Agenturbezirk arbeitslos gemeldet. 84 männliche Erwerbslose weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 und lag danach bei 5,5 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 96 Männer weniger gemeldet. Die Quote lag damals ebenfalls bei 5,5 Prozent. Im Bereich der Agentur für Arbeit Gießen waren im April 7908 Frauen als arbeitslos registriert. Einen Monat zuvor waren es 39 weniger. Die Arbeitslosenquote der Frauen blieb unverändert bei 4,5 Prozent. Im Vorjahresvergleich waren damals 112 Frauen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit ebenfalls 4,5 Prozent.