Arbeitslosenzahlen im Bezirk Gießen zurückgegangen

GIESSEN - Die Arbeitsagentur Gießen verzeichnet im November einen Rückgang der Arbeitslosenzahl. Im jetzt abgelaufenen Monat waren insgesamt 18420 Menschen arbeitslos gemeldet, 631 weniger als noch im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf nun 4,9 Prozent. Ein Jahr zuvor waren im November 2787 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 4,2 Prozent. "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist erfreulich, sollte jedoch nicht überinterpretiert werden", kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, die aktuellen Zahlen. "Alle betrachteten Personengruppen konnten profitieren. Männer und Frauen sowie Ältere und Jugendliche. Jedoch ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt unverändert angespannt. Daher ist es eine gute Entscheidung, dass Arbeitgeber die Kurzarbeit nutzen, um ihre Mitarbeiter zu halten. Auch die Qualifizierung der Beschäftigten ist in dieser Phase sinnvoll und weitsichtig." Seine Mitarbeiter stünden Beschäftigten und Arbeitgebern gerne mit Rat und Tat beim Thema Weiterbildung zur Verfügung, ergänzt Schäfer. Nach Mitteilung der Arbeitsagentur haben 319 Betriebe im November im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt. Durch den neuen Teil-Lockdown musste nach mehrmonatigem Rückgang nun ein Anstieg der Zahl verzeichnet werden. Die Anzahl der in den Anzeigen betroffenen Personen lag im abgelaufenen Monat bei genau 2000. Seit Jahresbeginn haben insgesamt 7418 Betriebe eine entsprechende Anzeige gestellt. Bis zu 83196 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen sind oder waren davon betroffen.

Die Zahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist im November zurückgegangen. 25129 Menschen waren registriert, 414 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2269 Personen weniger verzeichnet.

Nach der Anzahl gemeldeter Stellen, ist der Mitarbeiterbedarf bei Betrieben und in Unternehmen in den letzten Monaten gestiegen. Jedoch kann weder beim Zugang noch beim Bestand an offenen Stellen das Niveau des Vorjahres erreicht werden. Den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau meldeten Arbeitgeber im abgelaufenen Monat insgesamt 1258 neue Stellen. Dies waren 111 Stellen weniger als im November des Vorjahres.

Der Stellenbestand hat sich weiter erholt. Im jetzt abgelaufenen Monat wurde ein Bestand von 5219 Arbeitsstellen registriert. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat von 1005 Stellen oder gut 16 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Nach Geschlechtern betrachtet hat sich die Arbeitslosigkeit im November bei Männern und Frauen positiv entwickelt. Die Zahl der erwerbslosen Männer sank nominal und die der Frauen prozentual stärker. Wie im Oktober haben Ältere und Jüngere auch im November vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert: 1668 junge Menschen unter 25 Jahren waren im jetzt abgelaufenen Monat bei der Arbeitsagentur Gießen registriert. 178 Jugendliche weniger als im Oktober. Demgegenüber waren im November 5815 Ältere gemeldet, 104 weniger als im Vormonat.

Bei einer Betrachtung der Arbeitslosigkeit in den zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehörenden Landkreise, zeichnete sich im November ein positives Bild ab: Auch im Wetterau- und Vogelsbergkreis ist die Zahl der Erwerbslosen gesunken.

Im Kreis Gießen waren im November insgesamt 8459 Menschen erwerbslos gemeldet, 308 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf nun 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,1 Prozent.