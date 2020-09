Arbeitssicherheitspreis geht an Hochschulsport-Team der JLU

Prof. Michael Lierz, JLU-Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur, nimmt den Arbeitssicherheitspreis stellvertretend für das ahs-Team (v.l.: Rebecca Hofmann-Raufuß, Laura Först, Mihály Keszti) von JLU-Präsident Joybrato Mukherjee (r.) entgegen. (Foto: JLU/Friese)

GIESSEN - (red). Der Arbeitssicherheitspreis der Justus-Liebig-Universität (JLU) geht in diesem Jahr erstmals an eine Einrichtung, in der überwiegend im Büro gearbeitet wird: Ausgezeichnet wird das Team des Allgemeinen Hochschulsports (ahs) unter der Leitung von Lena Schalski.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass wir nicht nur in Bereichen mit besonderen Gefahren auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz achten“, sagte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee, der den Preis im Rahmen einer Feierstunde im Faculty Club der JLU überreicht hat. „Ich gratuliere dem Team des ahs ganz herzlich – auch im Namen der Unfallkasse Hessen, die den Preis gemeinsam mit der JLU vergibt.“

Lena Schalski und das Team des ahs haben die Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen vorbildlich und mit großem Engagement umgesetzt. Es gibt Gefährdungsbeurteilungen für die Büroarbeitsplätze, die darauf basierenden notwendigen Unterweisungen erfolgen regelmäßig und die Schulungsunterlagen stehen allen Beschäftigten zur Verfügung. Zudem sind die Büroarbeitsplätze flächendeckend ergonomisch ausgestattet. Auch die Notfallorganisation ist hervorragend strukturiert.

Der mit 1000 Euro dotierte Arbeitssicherheitspreis der JLU wird seit dem Jahr 2004 verliehen. Von Anfang an hat die Unfallkasse Hessen die Gießener Initiative unterstützt. Mit dem Preis wird das besondere Engagement von Vorgesetzten sowie Mitarbeitern für die Arbeitssicherheit gewürdigt. Die Auszeichnung soll dazu anregen, sich im Arbeitsschutz zu engagieren, damit arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen vermieden werden. Im vergangenen Jahr sind 25 Einrichtungen an der JLU begangen worden, um die Arbeitssicherheit zu prüfen. Dabei wurde auch das Gewinnerteam für den Arbeitssicherheitspreis ermittelt.