Armin Laschet auf dem Kirchenplatz in Gießen

"Gießen ist eine besondere Stadt", sagt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Kritisch wird es einen Augenblick lang am Spielfeldrand. Doch es ist nicht Armin Laschet, der die Gemüter erhitzt. Sondern Hans-Jürgen Irmer, Bundestagsabgeordneter der CDU aus dem Lahn-Dill-Kreis. Für einen Moment wird die Debatte um seine Person energischer zwischen Vertretern der Jungen Union und einigen Gästen der Kundgebung. Ein unpassender historischer Vergleich, ein kurzes Wortgefecht. Dann ist wieder Ruhe. Leichteres Spiel hat Kanzlerkandidat Laschet bei der Kundgebung am Dienstagmittag auf dem Kirchenplatz. Zwar gibt es einige wenige Buh-Rufe. Doch die überwältigende Mehrheit der rund 400 Zuhörer steht offensichtlich hinter dem Unionspolitiker, der Angela Merkel im Kanzleramt nachfolgen will. "Gießen ist eine besondere Stadt", ruft der nordrhein-westfälische Ministerpräsident dem Publikum zu, darunter der hessische Amtskollege Volker Bouffier und Kanzleramtsminister Helge Braun.

"Armin"-Rufe

Auf beiden Seiten ist die Schlossgasse von Polizeikräften in Uniform und in Zivil gesäumt. Es heißt warten. Auch für die zahlreichen Fernsehteams, die ihre Kameras in Position bringen. Der prominente Gast verspätet sich. Zeit für den einen oder anderen Plausch mit den Beamten - dann geht es ganz schnell. Mehrere Limousinen rollen in die Schlossgasse. Armin Laschet? Der ist nur ganz kurz zu sehen. Kaum aus dem Auto ausgestiegen, verschwindet der Kanzlerkandidat in einer Traube von Journalisten und Politikern. Die Position des Christdemokraten lässt sich in diesen Minuten bestenfalls erahnen. Als er sich endlich den Weg in Richtung Bühne bahnt, schallen einzelne "Armin!"-Rufe aus dem Publikum. Weil sich hier Universitätsstadt mit ländlichem Raum verbinde, sei Gießen etwas Besonderes. "Wir müssen alles tun, damit Stadt und Land zusammenhalten", betont der Politiker, offensichtlich zum Gefallen der Gäste. Beifall. Den gibt es auch, als der potenzielle Merkel-Nachfolger zum Impfen aufruft. Dies sei nicht nur Schutz für den Geimpften, sondern auch für die anderen.

Ein Problem hat die CDU zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht gelöst, aber zumindest in Angriff genommen. Gemeint ist die Maskenpflicht: Lange bevor der Kanzlerkandidat auf der Bühne ankommt, haben sich bereits einige hundert Menschen auf dem Kirchenplatz versammelt. 3G? 2G? Wer weiß. Unkontrolliert steht man dicht an dicht. Doch eine Mund-Nase-Bedeckung trägt kaum jemand. Die Veranstaltung hat längst Fahrt aufgenommen, als von der Bühne der Hinweis auf die Maskenpflicht kommt. Trotzdem greift nicht jeder zum Corona-Schutz, woran ein weiterer Hinweis von der Bühne nicht viel ändert.

Fotos "Gießen ist eine besondere Stadt", sagt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Foto: Friese Ministerpräsident Volker Bouffier empfängt Armin Laschet in seiner Heimatstadt Gießen. Foto: Friese Die Proteste bleiben beim Auftritt von Armin Laschet auf dem Kirchenplatz verhalten. Foto: Friese 3

Masken tragen allerdings die drei Vertreter des Jugendrats der "Generationen Stiftung", die im Rahmen ihrer Aktion "Wir kündigen den Generationenvertrag - und machen einen neuen" auf den Kirchenplatz gekommen sind. "Warum Kohlekumpel statt der jungen Generation?", steht auf einem der Plakate, die die Drei in die Höhe halten. Doch auch im Ganzen bleibt der Protest eher verhalten, selbst wenn vereinzelte Stimmen von Klimaschützern oder Sympathisanten linker Gruppierungen erschallen. Und die "Omas for future" vor Ort sind. Auf Nachfrage berichtet die Polizei später, dass es keine besonderen Vorkommnisse gab.

"Nichts Schöneres"

Es dauert noch eine gute Stunde, bis Armin Laschet sich ans Publikum wenden wird, als unter anderem Frederik Bouffier und Peter Neidel die Bühne erklimmen. Beide nutzen die Gelegenheit für den eigenen Wahlkampf. "Wenn man sich für seine Heimat einsetzen, und seine Stadt als Oberbürgermeister nach vorne bringen kann, dann gibt es nichts Schöneres", beschreibt Bouffier seine Motive für die Kandidatur. In der Stadt regiere eine Koalition mit Extremisten, was er für den völlig falschen Ansatz halte. "Diese Koalition braucht ein Korrektiv, das alle Menschen im Blick hat", hebt der Oberbürgermeisterkandidat der CDU hervor. Natürlich müsse der Verkehr in der Stadt neu geregelt und die Digitalisierung vorangebracht werden. Das fordert auch der Landratskandidat der Union, Peter Neidel: "Wir haben bei der Digitalisierung im Landkreis enorme Defizite." Auch der ÖPNV müsse besser und flexibler werden.