Armin Laschet in Gießen: "Steuererhöhungen sind Gift"

Beim 100. Landestag der Jungen Union Hessen auf dem Schiffenberg wird Armin Laschet von zahlreichen Medienvertretern empfangen. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wie unterschiedlich Empfänge doch sein können. Während vor den Klostermauern die eine oder andere Trillerpfeife im Dienst von Demonstranten das Nahen des CDU-Kanzlerkandidaten ankündigt, verdichtet sich im Innenhof der Pressetross. Die Spannung steigt unter den knapp 200 Delegierten des 100. Landestages der Jungen Union am Samstag auf dem Schiffenberg. Und entlädt sich schließlich in lautstarkem Applaus, als Armin Laschet zu Klängen der Filmreihe "Rocky" durch die Zuschauerreihen läuft. "Wir wollen ein klimaneutrales Deutschland schaffen", ruft der Unionsvorsitzende den Delegierten zu, die er auf den anstehenden Bundestagswahlkampf eingestimmt hat. Nicht nur er: Zu den prominenten Rednern zählte neben Kanzleramtsminister Helge Braun auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Oberbürgermeisterkandidat Frederik Bouffier moderierte die Veranstaltung, gegen die nach Polizeiangaben insgesamt unter 150 Demonstranten aus unterschiedlichen Lagern vor dem Kloster protestierten.

"Industrieland bleiben"

Es dauert einen Moment, bis die Delegierten zur Ruhe kommen. Doch schließlich erreicht Laschet das Mikrofon auf der Bühne im Klosterhof, um sie mit einem bunten Themenstrauß für den Wahlkampf zu motivieren. "Wir wollen ein Industrieland bleiben", spricht der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen den Klimaschutz als eines seiner Kernthemen an, um zugleich Unterschiede zum politischen Gegner deutlich zu machen. "Im Ziel sind wir uns einig. Aber ich traue weder SPD noch Grünen und Linken zu, zu handeln", so der Parteivorsitzende. Im Gegensatz zu den Dreien setze die Union nicht auf die Veränderung etwa von CO 2 -Werten, sondern auf Innovationen wie "grün" produzierten Stahl. Laschet grenzt sich und seine Partei bei diesem Thema nicht nur ab, er geht den politischen Gegner auch unmittelbar an. Ein Argument: Als er selbst 2017 als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen übernommen hatte, "haben SPD und Grüne erst wenige Monate zuvor die Nutzung der Braunkohle bis 2045 verlängert". Zudem hätten die Partner die Rodung des Hambacher Forstes beschlossen. "Wer sich wenige Monate später an die Spitze der Gegenbewegung stellt, handelt verlogen", betont Laschet unter Beifall. Im Gegensatz dazu sei Jürgen Rüttgers als einer seiner Amtsvorgänger in dem Bundesland aus der Steinkohleförderung ausgestiegen. Es habe gegolten, dies den Beschäftigten zu vermitteln. Und er habe noch keinen Grünen gesehen, der sich vor Bergleute stellt, moniert der Kandidat.

"Wir wollen jetzt, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt und die Kurzarbeit verschwindet", wendet sich Laschet dem Zusammenhang von Corona und wirtschaftlicher Entwicklung zu. SPD und Grüne kämen in dieser Phase nun auf ihre alte Idee der Steuererhöhungen zurück, was falsch sei. "Steuererhöhungen sind Gift, wir werden sie bekämpfen", unterstreicht Laschet, der auch schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren fordert.

Fotos Beim 100. Landestag der Jungen Union Hessen auf dem Schiffenberg wird Armin Laschet von zahlreichen Medienvertretern empfangen. Foto: Friese Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht auch über Lösungen in der Corona-Pandemie. Foto: Friese Oberbürgermeisterkandidat Frederik Bouffier moderiert den Landestag. Foto: Friese Auf alles vorbereitet: Die Polizei ist mit großem Aufgebot vertreten. Foto: Friese Nach Polizeiangaben sind weniger als 150 Demonstranten erschienen. Foto: Friese 5

In seiner Rede wendet sich Spahn unter anderem der Corona-Pandemie zu. "Wir sind bis hierhin in Deutschland gut durchgekommen", erklärt der Bundesgesundheitsminister. Zwar habe man harte Monate hinter sich und für viele sei die Zeit immer noch schwierig. Aber im Vergleich zu anderen Ländern sei das deutsche Gesundheitssystem nicht überlastet gewesen. "Natürlich ist nicht alles gut, perfekt gelaufen", räumt der Minister ein. Er wünsche sich jedoch, dass insbesondere die CDU "ein wenig Bewältigungsstolz" entwickele. Dass die vierte Welle komme, sei sicher, was man in vielen Nachbarländern sehe. Es sei jedoch die Frage, wie hoch sie wird. "Wir sind darauf besser vorbereitet", führt der Christdemokrat aus. Insbesondere das Impfen gebe die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Land mit den bekannten Abstands- und Hygieneregeln und der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) im Innenbereich gut durch Herbst und Winter komme. "Klar muss sein: Wer geimpft oder genesen ist, den erwarten keine weiteren Einschränkungen", formuliert der Gesundheitsminister. Neben bundespolitischen Themen wendet sich Kabinettskollege Braun in seiner Ansprache auch den Verhältnissen in der Stadt zu. Als CDU habe man das ganz klare Ziel, dass Frederik Bouffier Oberbürgermeister in Gießen wird. "Dafür werden wir kämpfen", macht der Minister deutlich.

Bei den unterschiedlichen und getrennten Demonstrationen während der Veranstaltung, zu denen unter anderem die "Basis", aber auch "Fridays for Future" aufgerufen hatten, gab es nach Angaben der Polizei keine besonderen Vorkommnisse. Auch nicht bei der spontanen Versammlung von 25 Personen gegen 21 Uhr, und damit nach dem offiziellen Ende des Landestages. Im Rahmen der Voraufsicht habe die Polizei bereits am Freitagabend vier Personen mit Kletterutensilien auf dem Schiffenberg angetroffen. Diese Utensilien habe man präventiv sichergestellt und nach Feststellung der Personalien Platzverweise ausgesprochen.