Artenschutzhaus für bedrohte Vögel am Gießener Eulenkopf

Am Artenschutzhaus versammeln sich (von links): Alexandra Dill, Astrid Eibelshäuser, Gerda Weigel-Greilich, Alexander Land und Malin Schwarz (beide Quartiersmanagement) sowie Dr. Anna Hofmann (Leitung Soziale Stadterneuerung).

GIESSEN - Mauersegler, ähnelnd den Schwalben, brüten zumeist in Städten und großen Ortschaften mit alten Bausubstanzen. Hier finden die Segler oft noch die benötigten Nischen und Spalten für ihre Nistplätze. Bevorzugt werden dunkle, horizontale Hohlräume in großer Höhe. Dazu zählen neben Höhlungen unter Dachrinnen, Traufen und Rollladenkästen auch genügend tiefe Mauerlöcher. Von entscheidender Bedeutung ist dabei eine hindernisfreie An- und Abflugmöglichkeit. Hauptgefährdungsursache ist der Verlust von Nistplätzen aufgrund baulicher Veränderungen bei Renovierungen und energetischen Sanierungen, aber auch durch Neubauten ohne jegliche Nischen, Spalten und anderen Einschlupfmöglichkeiten.

Sechs Ecken, 30 Löcher

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist auch der Mauersegler eine besonders geschützte Art. Es ist verboten, seine Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn-, oder Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Selbst unbesiedelte Brutplätze stehen unter einem besonderen gesetzlichen Schutz, auch wenn sie sich an einem Wohngebäude befinden.

Sieben Meter hoch ist ein neuer Mast, der von Weitem sichtbar oberhalb des neuen Spielplatzes am Eulenkopf aufgestellt wurde. Auf der Spitze des Masts thront ein sechseckiger Kasten, in dem sich 30 verschiedene kleine, größere und breite Löcher als auch zwölf Schwalbennester für Mehlschwalben befinden. Diese bestehen nicht wie bei durch die Schwalben selbst gebauten Nestern aus bis zu 1500 gesammelten Lehmkügelchen, sondern aus künstlich nachgeahmten Halbkugeln mit ovalem Einflugloch am oberen Nestrand. Durch die Versiegelung von Feldwegen, Einfahrten und unbefestigten Straßen gehen immer mehr Pfützen verloren, die auch zum Nestbau der Schwalben dienen. Mehlschwalben bauen ihre Nester draußen an höheren Mauern und Gebäuden, während die Rauchschwalbe dies in Räumen und Ställen bevorzugt. Auch rundum drapierte Plastikfledermäuse in der oberen Etage der Schwalbennester sollen erkennen lassen, dass hier in luftiger Höhe eine Brutstätte für verschiedene Vogelarten geschaffen wurde.

Jetzt wurde das neue Artenschutzhaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Alexandra Dill vom Amt für Umwelt und Natur erklärte im Beisein der beiden Stadträtinnen Astrid Eibelshäuser und Gerda Weigel-Greilich die neue Brutstätte für Halbhöhlenbrüter wie Hausrotschwanz, Bachstelze, Kohl- und Blaumeise, Haussperling, Zwergfledermaus und die Fledermaus Großes Mausohr. Vier andere Fledermausarten sind Baumhöhlenbrüter und hauptsächlich im Philosophenwald zu Hause. Dill hofft, dass es im kommenden Frühjahr die ersten Einzüge gibt. Ab Ende April rechnet sie damit. Es gebe die Möglichkeit, Rufe abzuspielen, um die Vögel zur Brutstätte zu locken. "Notwendig ist der freie Anflug von allen Seiten aus." Wichtig bei dem Projekt sei es, die Arten zu fördern, "die auf uns angewiesen sind und mit uns leben können."

Dr. Anna Hofmann, die das Amt für Soziale Stadterneuerung leitet, bezifferte die Kosten der Einrichtung auf 10 700 Euro, bezuschusst im Rahmen des Städtebauprogrammes "Sozialer Zusammenhalt" mit 70 Prozent. Stadträtin Eibelshäuser betonte, dass durch den gewählten Standort die Biodiversität in der Siedlung Eulenkopf verbessert werden solle. Stadträtin Weigel-Greilich möchte ein solches Projekt an verschiedenen Stellen der Stadt stärker vorantreiben. "Für Naturschutz und Artenschutz kann gerade in der Stadt viel mehr als auf dem Land getan werden."

Dass der Mast eine stolze Höhe von sieben Metern aufweist, hat auch mit den Mauerseglern zu tun. Denn die fluggewandten Tiere lassen sich beim Start zunächst mehrere Meter fallen, um die benötigte Fluggeschwindigkeit zu erreichen. Da diese Luftakrobaten oft durch Stare oder Haussperlinge auf neue Brutstätten aufmerksam werden, könnten die Vögel durch in die Brutstätte eingelegte trockene Grashalme angelockt werden. Dies täusche eine angefangene Belegung durch einen Sperling oder Star vor.