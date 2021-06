Artenvielfalt im Akademischen Forstgarten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Vielfalt der heimischen Natur erleben kann man am Sonntag, 13. Juni, am Schiffenberger Weg bei einer Aktion zum GEO-Tag der Natur: Großen und kleinen Besuchern bietet sich dann die Gelegenheit, Tiere und Pflanzen im Akademischen Forstgarten zu erkunden. Mit Lupe oder Fernglas können ganz kleine und auch größere Tiere beobachtet und Kräuter, Sträucher und Bäume bestimmt werden. Experten stehen bereit, um Fragen zu beantworten. Die kostenlose Veranstaltung in der Reihe "Sonntags am Schiffenberg" wird von Lugena Natur und Bildung, der Nabu-Ortsgruppe Gießen und dem Forstamt Wettenberg organisiert.

Mit Lupe und Fernglas

Sie ist eine von vielen Aktionen im Rahmen des GEO-Tages der Natur, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 zur größten jährlichen Feldforschungsaktion in Mitteleuropa entwickelt hat. Europaweit finden an diesem Wochenende Veranstaltungen und Aktionen statt, bei denen Menschen eingeladen werden, selbst als Naturforscher tätig zu werden. Die Veranstaltung im Akademischen Forstgarten beginnt um 14.30 Uhr, dauert etwa zwei Stunden und ist für Erwachsene und Familien mit Kindern geeignet. Eigene Ferngläser, Lupen und Bestimmungsbücher können mitgebracht werden. Treffpunkt ist der Eingang zum Akademischen Forstgarten, einige Schritte hinter dem Parkplatz am Schiffenberger Weg, stadtauswärts links kurz hinter den Autobahnauffahrten. Vorherige Anmeldung unter 0641/20919893.