Ärztin Kristina Hänel aus Gießen klagt gegen Abtreibungsgegner: "Es reicht!"

Das Verfahren gegen Kristina Hänel, hier mit ihrem Anwalt vor dem Gießener Landgericht, stößt auf reges Medieninteresse. Nun möchte die Ärztin auch das Gebaren radikaler Abtreibungsgegner öffentlich machen.

Giessen. Die von ihm betriebene Homepage nennt Klaus Günter Annen selbst "die Webseite, die Unrecht beim Namen nennt". Gemeint ist damit auf "Babycaust.de" die Darstellung von Abtreibung als "Steigerungsform der grausamen Verbrechen", die während des Nationalsozialismus begangen worden sind. Der unerträgliche Vergleich "damals KZs, heute OPs" wird bereits auf der Startseite getroffen und führt zu dem Ergebnis: "Abtreibung ist Mord, es gibt dafür kein anderes Wort." In einem, von Blutstropfen umrahmten, Banner ruft Annen "zum Boykott von Tötungsmedizinern" auf: "Dort wird das Menschenrecht auf Leben mit Füßen getreten." In der Kategorie "Tötungslizenzen" werden dann Ärzte aufgelistet, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, darunter auch die Gießener Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel. Bereits im Juli 2019 haben ihre Anwälte Anzeige auf Unterlassung persönlicher Schmähkritik gegen Annen erstattet. Am Freitag soll nun der Prozess vor dem Landgericht Hamburg stattfinden.

Als "Entartete"bezeichnet

Der Betreiber der Plattform "Babycaust.de" zeigt seit Jahren Mediziner unter Berufung auf den Strafrechtsparagrafen 219a an, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Laut den verstörenden Ausführungen des Abtreibungsgegners soll dieser Eingriff schlimmer als der Holocaust sein. "Klaus Günter Annen stellt mich und andere Ärztinnen und Ärzte auf eine Stufe mit den Verbrechern des Nationalsozialismus, die in den Konzentrationslagern Millionen Menschen unter schrecklichsten Bedingungen gequält und getötet haben", verdeutlicht Kristina Hänel in einem Statement und konkretisiert: "Er bezeichnet mich unter anderem als 'Entartete'."

Nach der Anzeige eines weiteren "Pro-Lebens-Aktivisten" war Hänel im November 2017 vor dem Gießener Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Der Schuldspruch brachte eine bundesweite Debatte um die Streichung des umstrittenen Paragrafen in Gang. Die Ärztin verneint jegliche Werbung und argumentiert, auf ihrer Homepage lediglich sachliche Informationen für betroffene Frauen zusammengestellt zu haben. Ihre Berufung wies das Landgericht Gießen im Oktober 2018 ab. Der Fall kam vor das Oberlandesgericht Frankfurt, das allerdings aufgrund inzwischen geänderter Rechtslage eine erneute Prüfung anordnete. Im zweiten Anlauf sprach das Landgericht Hänel dann erneut schuldig. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe könnte den Paragrafen 219a theoretisch kippen. Die ebenfalls verurteilte Berliner Gynäkologin Bettina Gaber hat dort inzwischen Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Mit der Strafanzeige gegen Klaus Günter Annen will Hänel nun auch das Gebaren radikaler Abtreibungsgegner in das öffentliche Bewusstsein rücken. "Es reicht! Es kann nicht angehen, dass ausgerechnet in Deutschland Menschen es wagen, den Holocaust zu relativieren und ihn damit zu verharmlosen."

Gesellschaftliche Aufgabe

Der selbst ernannte Lebensrechtsaktivist diffamiere mit seinen Vergleichen "nicht nur uns medizinische Fachkräfte, sondern auch jede ungewollt Schwangere". Diese nämlich stießen häufig auf der Suche nach neutralen Informationen auf die Seite "Babycaust". Dort bekämen sie dann vermittelt, dass ein Schwangerschaftsabbruch schlimmer sei als NS-Verbrechen.

"Was in den Konzentrationslagern geschah, ist auch Jahrzehnte danach kaum fassbar", so die Ärztin. Vor diesem Hintergrund habe niemand das Recht, Opfer dieser Gräueltaten zu verhöhnen. Auch 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz "ist es unsere gesellschaftliche Aufgabe, uns in Würde und Anstand unserer Vergangenheit zu stellen, um Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen", stellt Kristina Hänel klar. In diesem Bewusstsein habe sie sich entschieden, gegen Annens Äußerungen juristisch vorzugehen.

Vor Prozessbeginn am Freitag sind am Hamburger Landgericht Kundgebungen geplant. Neben Akteuren von Pro Familia sollen angezeigte Ärztinnen ebenso daran teilnehmen wie Vertreter des Auschwitz Komitees.