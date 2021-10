ASF Gießen: Nachhaltige Entwicklung mitgestalten

Jetzt teilen:

GIESSEN - In einem Impulsvortrag "Fair, ökologisch, gerecht... Nachhaltige Entwicklung als kommunale Aufgabe" stellte Janina Brendel, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Gießen, das Aufgabenfeld vor. Ihr Referat stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der AG Sozialdemokratischer Frauen (ASF). "Wir Frauen in der SPD engagieren uns nicht nur bei Wahlen: Eine nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn sie ökologisch und sozial, ökonomisch und mit kultureller Vielfalt engagiert auf allen Ebenen der Politik von und mit uns allen gestaltet wird", begründete die amtierende und wiedergewählte Vorsitzende der ASF, Gudrun Beekmann-Mathar, die Einladung der Referentin.

Das Leitbild der UN-Agenda 2030, allen Menschen weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren, solle sowohl in der Verwaltung als auch in der Zivilgesellschaft in Gießen bekannter werden. Neben der Öffentlichkeitsarbeit wirbt Janina Brendel im Auftrag der Stadt Gießen dafür, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Ideen für die Umsetzung der von der UN formulierten 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung - wie beispielsweise die Beseitigung von Armut, hochwertige Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, nachhaltige/r Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Schutz von Klima, Wasser, Land - in allen Bereichen zu entwickeln. Dazu sind schon einige Vorhaben realisiert worden. Hierzu gehören unter anderem auch die vielseitigen Aktivitäten der Steuerungsgruppe Fair Trade Town als Bündnis aus Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft.

Besonders positiv wurde von den ASF-Frauen der organisierte Austausch von Jugendlichen unter Einbezug der Verwaltung über die Ziele für nachhaltige Entwicklung gesehen. Ein Schwerpunkt, so Brendel, sei die Vertiefung globaler Netzwerke und (Städte-)Partnerschaften durch lebendigen Austausch mit dem globalen Süden.

Hier sei es gelungen, nicht nur Fachleute zu verbinden, sondern besonders den (digitalen) Austausch von Jugendlichen aus Gießen, Windhoek, Daule und San Juan del Sur zu ermöglichen. Im Anschluss an den Vortrag gab es eine rege Diskussion zu Chancen und Möglichkeiten kommunaler Entwicklungspolitik.

Bei den Wahlen zum ASF-Vorstand wurde Gudrun Beekmann-Mathar als Vorsitzende bestätigt. Außerdem gehören dem neu gewählten Gremium an: Eva Janzen und Katarzyna Bandura (Stv. Vorsitzende), Inge Bietz (Schriftführerin), Ingrid Schmidt (Kassiererin) und als Beisitzerinnen Liza Beci, Tina Bellmann, Monika Dank, Nina Heidt-Sommer, Emily Härtel, Stefanie Kraft, Anne Schmidt, Kornelia Steller-Nass und Edeltraud Wever-Freimuth. Die ASF-Frauen dankten Hannelore Kraushaar-Hoffmann und Heide Blum, die seit über 40 Jahren in der AG für die Rechte und Belange von Frauen aktiv sind, und ehrten sie mit einem Blumenstrauß. Foto: ASF