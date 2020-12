Asia-Markt in Gießen eröffnet

Reis, Nudeln, Sojasaucen und allein 70 Tofusorten: Für die fernöstliche Küche finden die Kunden alles, was das Herz und der Gaumen begehren. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die chinesische Supermarktkette "go asia" nutzt die Schließung der Lebensmittelabteilungen der Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof, um im Eiltempo in ganz Deutschland zu expandieren. Eröffnungen werden derzeit im Wochentakt vorgenommen. Letzte Woche ein neuer Markt in Kassel, nächste Woche am Stachus bereits der dritte in München. Und dazwischen am gestrigen Dienstag die Neueröffnung bei Karstadt in Gießen.

Vor 13 Jahren in Berlin gegründet und dort mit sieben Filialen derzeit präsent, expandierte die chinesische Orient Master GmbH als Betreiber zehn Jahre später über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Gießen ist nun der 25. Markt in Deutschland. Nur fünf Märkte außerhalb Berlins sind nicht in einer der ehemaligen Lebensmittelabteilungen der Warenhauskette angesiedelt. Dass diese Standorte für "go asia" sehr interessant sind, begründet sich in deren guter städtischer Lage mit vorhandener Infrastruktur und der örtlichen Bekanntheit bei Kunden. Beide Seiten - Galeria Karstadt Kaufhof und "go asia" - messen dieser Kooperation große Synergieeffekte bei. Erwartet wird eine Win-win-Situation, bei der jeder vom anderen profitiert.

Win-win-Situation

Auf der Warenhausseite freut sich Lothar Schmidt, Filialgeschäftsführer des Gießener Kaufhauses, über den Einzug von "go asia": "Durch die Kooperation können wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot im Warenhaus präsentieren. Das Sortiment ergänzt unsere Produkte optimal und ich bin überzeugt, dass wir dadurch die Frequenz unserer Filiale langfristig erhöhen können. Und wer noch Zubehör zum Kochen sucht oder Lust auf einen entspannten Shopping-Nachmittag hat, wird garantiert bei uns im Warenhaus fündig." Die Kunden gelangen weiterhin leicht über die Rolltreppe ins Untergeschoss.

Wengui Ye von der Berliner Geschäftsführung, der zur Eröffnung eigens nach Gießen angereist war, sieht die Hälfte seiner Kunden im asiatischen Bevölkerungsanteil. "Die anderen 50 Prozent sind junge Leute. Die suchen oft vegetarische und vegane Sachen. Und für diese Ernährungsweise sind Tofuprodukte unverzichtbar." Yang Jiandong, sein Gießener Geschäftsführer, ergänzt: "Wir haben mehr als 70 Tofusorten in unseren Regalen. Dazu kommen 200 verschiedene Sojasaucen. Insgesamt sind es mehr als 7000 fernöstliche Produkte, die auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche in einem asiatischen Ambiente - rundum frisches Grün, dominiert von Hunderten roten Lampions an der Decke - angeboten werden

Mehr als 300 Nudelsorten stehen in den Regalen. Bei Glas- und Reisnudeln sind es 200 Artikel. Wengui erklärt diese Vielfalt mit den Geschmacksvorlieben seiner asiatischen Landsleute. "Koreaner, Japaner, Chinesen, Thai, Vietnamesen und all die anderen wollen nur ihre eigenen Nudeln, Sojasaucen und so weiter." Dies habe die Erfahrung aus mehr als einem Jahrzehnt gezeigt.

Die Frischeprodukte kommen weitgehend mit dem Flugzeug aus Thailand. "Das ist der weltweit größte Produzent, bedingt auch durch das besondere Klima. Nicht umsonst ist die Thaiküche so berühmt." Bei täglich 300 bis 500 Kunden, am Wochenende 700, liegen die Erwartungen der Geschäftsführung. Der Einzugsbereich wird mit 50 Kilometern angegeben. "In unserer Filiale in Hamburg sind es sogar 120", so Wengui. Im Verkauf beschäftigt werden in Gießen rund 20 Mitarbeiter. "Traditionell" wurde zusammen mit dem Vermietervertreter Schmidt um 9 Uhr der Asia-Supermarkt mit dem Kauf von Glückskeksen an der Kasse eröffnet.