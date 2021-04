"Asphaltwüste quer über den Campusplatz" der JLU Gießen

Landebahn für Flugzeuge: Die Rathenaustraße ist deutlich verbreitert. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Auf die aus studentischer Sicht misslungene Neugestaltung der Rathenaustraße möchte der Asta - der Allgemeine Studierendenausschuss - der Justus-Liebig-Universität (JLU) am Samstag, 24. April, um 14 Uhr mit einer Kundgebung samt Fotoaktion aufmerksam machen. Die Rathenaustraße wurde im Zuge der Umbauten am Philosophikum begradigt und führt in Zukunft über den neuen Campusplatz. Die in der Planungsphase diskutierte Idee, einen "shared space" einzurichten, also eine Verkehrsfläche, auf der sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt begegnen, wurde im weiteren Verlauf der Planung durch die Stadt verworfen. Stattdessen wurde ein Minimum an Maßnahmen geplant, um die querenden Studierenden und den Radverkehr zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wie sich nun nach der Fertigstellung der Straße zeigt, wurden scheinbar selbst diese minimalen Maßnahmen verworfen, denn sie wurden nicht oder nicht vollständig umgesetzt." Das Ergebnis sei eine "Asphaltwüste quer über den Campusplatz", ohne Querungshilfe für Fußgänger und ohne Fahrradweg. Aus dem Asta heißt es dazu: "Für uns ist in keinster Weise nachvollziehbar, wie der Umbau zu so einer akuten Verschlechterung der Umstände führen konnte." Der Campusplatz, der in Zukunft Mensa mit Bibliothek verbinden soll, werde durch eine Asphaltpiste zerschnitten, die nur die Bedürfnisse einer autofahrenden Minderheit im Blick habe. Die Bedürfnisse von mehreren tausend Studierenden und Angestellten, die täglich vor Ort unterwegs sind, seien in der Umsetzung ignoriert worden. "Wo früher immerhin ein Zebrastreifen war, müssen jetzt die FußgängerInnen warten. Mit dem Rückbau des Zebrastreifens genießt der Autoverkehr absoluten Vorgang."

"Durchfahrtsverbot"

Auch die während der Planungsphase von einem Planungsbüro empfohlenen Schutzmaßnahmen für den Radverkehr seien in wesentlichen Teilen nicht berücksichtigt worden. Umgesetzt wurde lediglich ein viel zu schmal geratener Fahrrad-Schutzstreifen. Dieser endet ausgerechnet an den Gefahrenstellen wie den Bushaltestellen mitten auf der Straße. "Der ,shared space' ist für uns das absolute Minimum, wenn es um die Gestaltung des Campusplatzes geht. Außer für den ÖPNV und universitäre Betriebsfahrten sollte der Campusplatz für den Durchgangsverkehr gesperrt sein", so das Verkehrsreferat der Studierendenvertretung. "Deshalb fordern wir am Samstag die Einrichtung eines "shared space" mit Durchfahrtsverbot für private Pkw." Ein Durchfahrtsverbot auf Höhe der Bushaltestellen würde nicht nur den Verkehr über den Campusplatz beruhigen und die Aufenthaltsqualität erheblich steigern. Auch in Hinsicht auf die Verkehrssicherheit im Bereich der neuen Mensa, der Ostschule und den beiden Kitas am Alten-Steinbacher-Weg ist eine Verkehrsberuhigung sicherlich erstrebenswert.

Neben Redebeiträgen wird während der Versammlung eine Fotoaktion durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden sind aufgerufen, selbstgemalte Plakate oder Transparente in die Rathenaustraße mitzubringen