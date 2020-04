Asta der JLU Gießen an kontaktloser Protestaktion am Kugelbrunnen beteiligt

Protest trotz Corona: Grundrechte lassen sich ohne Kontakte wahrnehmen. Foto: Friese

GIESSEN (ies). "Kein Trinkwasser - wie also Händewaschen?" steht in Kreideschrift auf dem Rand des Kugelbrunnens, bunte Papierflieger und Transparente weisen auf die prekäre Situation der Flüchtlinge in den griechischen Flüchtlingslagern hin und mahnen zur sofortigen Evakuierung. Ein breites Bündnis Gießener Organisationen und Gruppen - darunter auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Justus-Liebig-Universität (JLU) - hatte für Mittwoch und Donnerstag zu dieser besonderen Form des kontaktlosen Protests aufgerufen. "Die Situation der Menschen in den Flüchtlingscamps der griechischen Inseln spitzt sich täglich zu. Besonders in dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos bewegen wir uns in hoher Geschwindigkeit auf eine humanitäre Katastrophe zu. 95 Prozent der dort lebenden Menschen mussten bereits aus Kriegs- und Krisengebieten fliehen, 40 Prozent davon sind Kinder, die meisten unter ihnen sind nicht mal zwölf Jahre alt" beschreibt der Protestaufruf die Situation. "Sobald sie sich mit dem Coronavirus anstecken, kann ihnen dort niemand mehr helfen. Einen Ausbruch von Covid-19 in den überfüllten Lagern einzudämmen wäre unmöglich. Ein Hotspot der ungehinderten Ausbreitung und das auf europäischem Boden. Das müssen wir unbedingt verhindern." Der Protest gründet zudem auf der mittlerweile vier Wochen alten Vereinbarung zwischen acht EU- Staaten, darunter auch Deutschland, Schutzbedürftige aufzunehmen.

Luxemburg hat inzwischen zugesagt zwölf Kinder eine neue Heimat zu bieten zu wollen.Ansonsten ist bis auf die versprochene Aufnahme von 50 unbegleiteten Minderjährigen durch die Bundesregierung bislang davon nichts umgesetzt worden.