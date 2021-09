Asta der JLU Gießen „muss Konsequenzen tragen“

Asta und Grüne Jugend Gießen sind mit dem Vorwurf konfrontiert worden, „universitäre Ressourcen zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen“. Für das „Fehlverhalten einer einzelnen Referentin“ haben sie sich entschuldigt. Vom Präsidium der JLU hat es eine klare Ansage gegeben. (Symbolfoto: Friese/Archiv)

GIESSEN - Die Grüne Jugend (GJ) Gießen hatte sich umgehend entschuldigt und eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben. Um eine „böswillige Absicht zu Ungunsten der JLU“ habe es sich jedenfalls nicht gehandelt, als Anfang August für eine Onlinediskussion mit den hessischen Direktkandidaten der Grünen ein WebEx-Link des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses (Asta) genutzt wurde. Die Junge Union (JU) erhob daraufhin den Vorwurf, es würden „universitäre Ressourcen zu Wahlkampfzwecken missbraucht“, um „von der Kostenfreiheit dieses digitalen Mediums zu profitieren“. Zwar seien weder der Asta noch Vertreter der Hochschulliste von UniGrün eingebunden oder verantwortlich gewesen, wird erneut versichert. Trotzdem gab es nun eine klare Ansage seitens des Präsidiums der Justus-Liebig-Universität (JLU), das den Sachverhalt geprüft hat. Im Wiederholungsfall könnte es teuer werden.

Ordnungsgeld angedroht

Der Asta sei „im Wege der Rechtsaufsicht aufgefordert worden, sicherzustellen, dass bei der Beteiligung und Durchführung von Veranstaltungen die Grenzen der gesetzlichen Aufgabenzuweisung eingehalten und insbesondere die Grenzen des hochschulpolitischen Mandats beachtet werden“, teilt JLU-Pressesprecherin Caroline Link auf Anfrage des Anzeigers mit. Sowohl mittelbare als auch unmittelbare einseitige parteipolitische Förderungen und Verstöße gegen das Neutralitätsgebot seien zu unterlassen. Und: „Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese rechtsaufsichtliche Weisung wurde dem Asta die Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 3000 Euro angedroht.“

Zum Hintergrund: Die mittelhessischen GJ-Kreisverbände aus Gießen, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg und Marburg-Biedenkopf hatten das offene Gesprächsformat initiiert, um sich kapitelweise und „niedrigschwellig“ mit dem Bundestagswahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen auseinanderzusetzen. Zuvor seien dazu einige infrage kommende Videokonferenz-Programme angeschaut worden; aus Gründen des Datenschutzes und mit Blick auf die Funktionsanforderungen sei aber nur WebEx eine Option gewesen. Nach einem Probelauf über den Zugang des Asta sei es dann im Rahmen eines „arbeitsteiligen Prozesses“ versäumt worden, eine Zuständigkeit für die technische Organisation klar festzulegen und eine eigene WebEx-Lizenz zu kaufen, hatten Annabel Spencer und Jannis Jansen damals für die GJ erklärt. Der Asta selbst spricht vom „Fehlverhalten einer einzelnen Referentin“. Das Gremium sei über diesen Vorgang nicht in Kenntnis gesetzt worden, ebenso seien die „formalen Organisationsschritte nicht eingehalten worden“, so Emely Green, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Hochschulpolitik, gegenüber dieser Zeitung. „Als Asta distanzieren wir uns davon sowie von einzelnen parteipolitischen Programmen.“ Dies solle zudem in den nächsten Tagen auf der Internetseite kommuniziert werden.

Auch die Grüne Jugend verweist abermals auf eine „personelle Überschneidung“ mit dem Asta, der keinerlei Entscheidung zur Verwendung jenes WebEx-Links getroffen habe. Da dieser Zugang aber eben zu dessen Verantwortungsbereich gehöre, müsse der Asta auch „als Organ die Konsequenzen tragen“. Zugleich betonen Spencer und Jansen: „Wir bedauern den Vorfall nach wie vor zutiefst und stehen zu unserem Fehler, an diesem versehentlichen Versäumnis mitgewirkt zu haben.“ Grundsätzlich stehe man für „verantwortungsvolles Handeln und gewissenhafte Arbeit“.