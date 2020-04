Asta der JLU Gießen: "Online-Lehre muss freiwillig sein"

Gähnende Leere: Weder Studierende noch Lehrende der JLU werden zu Semesterbeginn am 20. April einen Hörsaal von innen sehen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Studierende trifft die Corona-Pandemie mit ungeheurer Wucht. Die Unsicherheit, wie das bevorstehende Sommersemester ablaufen wird, ist groß. Und weil viele angehende Akademiker durch den "Shutdown" obendrein ihren Nebenjob verloren haben, sorgen sie sich auch um ihre finanzielle Absicherung. "Diese Krise ist keine Chance, sondern ein riesiges Problem", hebt denn auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Justus-Liebig-Universität (JLU) gegenüber dem Anzeiger hervor. Das Wissenschaftsministerium hat nun in Abstimmung mit den 14 Hochschulpräsidenten des Landes in einem offenen Brief an alle Studierenden, Lehrenden und Hochschulbeschäftigten in Hessen die Leitlinien für den "gemeinsamen Weg für das kommende Semester" formuliert. Und darin erkennt die Studierendenvertretung, "dass sich die hessische Hochschullandschaft der Problemlage bewusst und im Erarbeitungsprozess für konkrete Lösungen ist". An der bereits seit der Cyberattacke Anfang Dezember "krisenerprobten JLU" seien die Hochschüler indes schon vor der offiziellen Nachricht aus Wiesbaden "laufend" über die erforderlichen Maßnahmen informiert worden.

"Für den direkten Draht zum präsidialen Krisenstab, die regelmäßigen Updates und die schnelle Ausbuchstabierung vereinzelter Punkte sind wir sehr dankbar", versichert Arne Krause, Referent für Hochschulpolitik, Finanzen und Ökologie für den Asta. "Das gemeinsame Schreiben untermauert die wichtigen Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, tilgt über die bereits universitär gegebenen Unsicherheiten jedoch keine weiteren."

Die Studierendenvertretung merkt indes an, dass sich an der JLU die Informationslage auf dezentraler Ebene von Fachbereich zu Fachbereich unterscheide. Im Gespräch mit dem Anzeiger hatte Unipräsident Joybrato Mukherjee erläutert, dass die Dekanate selbst entscheiden könnten, wo welche digitalen Formate genutzt werden. Denn das Sommersemester wird am 20. April zunächst ganz ohne Präsenzveranstaltungen beginnen. "In einzelnen Fachbereichen ist in der Umsetzung noch viel ungewiss", so der Asta. Etwa bei der pädagogischen Aufarbeitung digitaler Formate oder den nachzuholenden Prüfungsterminen. "Hierbei hoffen wir in den dynamischen Zeiten auf flexible Regelungen, wie das Aussetzen von Prüfungsversuchen oder die Streichung von Zulassungsvoraussetzungen für aufeinander aufbauende Module in nachfolgenden Semestern, um den Studierenden keine Nachteile entstehen zu lassen." Noch unklar ist für die jungen Leute zudem, wie sich die angekündigte potenzielle Verschiebung von nicht digitalisierbaren Lehrinhalten auf die Studienlast auswirke. "Dem Problem der möglichen Verdichtung war sich die JLU in vergangenen Gesprächen bewusst, und wir sind zuversichtlich, dass daraus keine psychologischen Schwierigkeiten für die Studierenden entstehen werden." Zum Beispiel durch die Anhäufung von Blockseminaren im Sommer.

Wenngleich der Brief aus der Landeshauptstadt in Details unkonkret bleibe und vor allem auf die Autonomie der einzelnen Hochschulen rekuriere, sieht der Asta der Gießener Universität darin die "Grundlage für ein Vertrauen in die an der JLU angestoßenen und zukünftigen Lösungen, die den Lebenswirklichkeiten der Studierenden gerecht wird und den Dozierenden unter die Arme greift".

Die Vertretung verweist als mögliche Maßnahme zur sozialen Absicherung der heterogenen Studierendenschaft auf den vom deutschen Studentenwerk vorgeschlagen Bund-Länder-Topf für Hochschüler, die durch die Pandemie in finanzielle Schieflage geraten sind. Diese Forderung wurde in ähnlicher Form in der Petition eines breiten Studierendenbündnisses gestellt, die sich unter www.studi-soforthilfe-corona.org schon rund 52 000 Unterstützer unterzeichnet haben. "Diese Nothilfe müsste das Land Hessen zeitnah auf die Beine stellen, wie es in Hamburg, Berlin und weiteren Bundesländern geschehen ist."

Der Asta begrüßt vor allem, dass Hochschülern grundsätzlich nicht ins Hintertreffen geraten sollen, die keine oder nicht alle Leistungen aufgrund der Folgen von Covid-19 erbringen können. Dabei hat sich die Vertretung der JLU den Forderungen des bundesweiten Bündnisses Solidarsemester.de angeschlossen: "Alle Prüfungsfristen und automatischen Nichtbestehensregelungen sind auszusetzen und um mindestens ein Semester zu verlängern. Prüfungsversuche sind als Freiversuche zu werten und können zur Notenverbesserung wiederholt werden. Anwesenheitspflicht muss ausgesetzt werden." Außerdem müsse der Vorlesungszeitraum so verkürzt werden, dass den Lehrenden eine angemessene Vor- und Nachbereitungszeit zur Verfügung steht, um hochwertige digitale Studienformate offerieren zu können. "Nicht alle Studierenden sind in gleichem Maße von der Pandemie betroffen. Die Teilnahme an Online-Lehre muss freiwillig sein", lautet deshalb ein weiterer Appell. Generell dürfe die Präsenzlehre trotz der Parole "maximal digital", die der JLU-Präsident im Interview mit dem Anzeiger vorgegeben hat, nicht durch Online-Angebote abgelöst werden. Vielmehr solle "Blended Learning", also die Integration digitaler Lehre in Präsenzangebote, mittel- bis langfristig ausgebaut werden.

"Das sogenannte E-Learning stellt mehr als ein bloßes E-Teaching dar, digitale Lehre bedeutet nicht, ein Seminar mit 30 Teilnehmenden vor einer Webcam durchzuführen. Fortbildungen für Dozierende für Online- und ,Blended-Learning'-Formate sind dringend notwendig. Denn Wissen zu ,Blended Learning' kann nicht bei allen Dozierenden und der barrierefreie Zugang für Studierende ebenso wenig vorausgesetzt werden", macht der Asta der JLU deutlich.

Darüber hinaus würden besondere Erschwernisse für Studierende nicht allein innerhalb des Hochschulbetriebes verursacht, sondern auch durch den Wegfall ihrer Jobs. Immerhin müssten 66 Prozent der Studierenden einen Nebenerwerb ausüben. "Hierzu fordern wir von Land und Bund: Das Bafög muss an die Situation angepasst werden. Die Förderungshöchstdauer muss ausgeweitet werden, und es werden Not-Kriterien benötigt, die den eigenen durch die Krise bedingten Einkommensausfall oder den der Eltern mit berücksichtigen." Für Studierende, die keinen Bafög-Anspruch haben, sei unbürokratische Soforthilfe zu zahlen. Kommilitonen, denen aufgrund der Corona-Krise ihre finanzielle Lebensgrundlage entzogen wurde, sei ein Anrecht auf die Sozialleistungen "Hartz IV" einzuräumen.

Zwar fordert der Asta prinzipiell eine ausreichende Höhe des Bafög als Vollzuschuss, sodass sonstige Studienkredite ihre Notwendigkeit verlieren. Dennoch seien aktuell viele Hochschüler de facto auf Studienkredite angewiesen. Viele hätten Kredite aufgenommen, deren Fristen mit den Krisenbedingungen koordiniert und um mindestens sechs Monate verlängert werden müssten. "Und im Sommersemester dürfen keine Langzeit- oder Zweitstudiengebühren sowie Studiengebühren für ausländische Studierende verlangt werden."

Erleichtert zeigt sich der Gießener Asta von der Ankündigung des JLU-Präsidenten, ab dem 20. April in den Bibliotheken wieder einen "Ausleihbetrieb zu gewährleisten". Natürlich mit den erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsstandards. "Dabei muss bedacht werden, dass etwa der Zugang zu historischen Archiven oder noch nicht digitalisierter Literatur mit dem Ausbau der digitalen Angebote nicht abgefrühstückt sein wird." Gerade für Geschichtsstudierende sei der Besuch von Archiven essentiell in der Ausbildung.

Nachdrücklich begrüßt werde ferner, dass das Präsidium der Universität inzwischen an einer Öffnung von Modulen, ohne bisherige Voraussetzungen bestanden zu haben, sowie an der Anrechnung von ehrenamtlichen Anti-Corona-Engagements arbeite. Und schließlich sollen nun wahrscheinlich auch mündliche Prüfungen digital stattfinden dürfen.

"Darüber hinaus nehmen wir die Hochschulen beim Wort, wenn sie versichern, dass keine Nachteile entstehen werden, so müssen die Prüfungen entsprechend kulant unter Berücksichtigung der schwierigen Situation für alle bewertet werden."