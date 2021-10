AStA der Uni Gießen bewirbt Wochenende in Dannenrod

Die Proteste im Dannenröder Forst haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Erstmals veranstaltet der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Justus-Liebig-Universität in diesem Semester eine "Kritische Einführungswoche". Und die sorgt gleich für Diskussionen in der Stadt. "Die Missachtung der politischen Neutralität im Rahmen der Kommunalwahl war der Anfang und mündete in der Nutzung hochschulpolitischer Ressourcen zur Debatte des grünen Bundesparteiprogramms zur Bundestagswahl. Nun überschreitet der Asta zum dritten Mal binnen eines halben Jahres seine gesetzliche Aufgabenzuweisung in einem Ausmaß, das ein konsequentes Einschreiten seitens der Hochschulverwaltung erfordert", kritisiert Maximilian Roth, Sprecher der Jungen Union (JU) in Gießen. "Wir bemühen uns, in Präsenz unter Einhaltung des vorgeschriebenen Hygienekonzepts, das Studierendenleben der Stadt Gießen und den diskursiven Austausch unter Studierenden wieder aufleben zu lassen. Als gewählte Vertreter der Studierendenschaft sehen wir es nicht als unsere Aufgabe an, eine politische Ausrichtung zu vertreten. Die jeweiligen Veranstaltungen der kritischen Einführungswoche werden nicht von parteipolitischen Institutionen, sondern von kommunalen Initiativen sowie den gewählten Asta-Referaten der JLU organisiert", erläutert der Asta auf Anfrage in einer Mitteilung.

Kritisches Denken

Ein Punkt des umfangreichen Programms fällt sofort ins Auge. Denn neben Veranstaltungen zu Themen wie "Marx für Einsteiger" oder "Gießen autofrei?" findet sich ab dem heutigen Freitag ein "Kritisches Wochenende in Dannenrod. Waldbesetzung, Widerstand und Transformation". Im Einzelnen angeboten werden unter anderem der "Schnupperworkshop Klettern am Seil" oder "Kämpfe um den Danni. Für eine Mobilitätswende fernab von Kapitalismus und Herrschaft". Neben weiteren Punkten gibt es den "Waldspaziergang: lokale Proteste organisieren" oder "Kompostklos: Bauen, Betreiben, Benutzen". Veranstaltet wird das Wochenende von Menschen am "Gäst_innenhaus Jakob" in Dannenrod. Im Rahmen der "Kritischen Einführungswoche" wolle man sich im "diskursiven Kontakt" mit den Besuchern der Veranstaltungen jeweiligen Inhalten annähern, die sich "als für die Stadt Gießen, das regionale Umfeld und die Studierendenschaft hochschulpolitisch und gesellschaftlich relevant gestalten", informiert der Asta. Die Teilnehmer sollten zum selbstständigen kritischen Denken angeregt werden. Speziell die Diskussion um den Bau der Bundesautobahn 49 habe lange in landes- und bundesweiten Medien für Schlagzeilen gesorgt. Allein durch ihre Präsenz sei sie ein relevantes gesellschaftliches Thema geworden. "Die Themen nachhaltiger Lebensweise und die - für Deutschland und seine demokratische Grundordnung unbestreitbar wichtigen - Möglichkeiten des friedlichen Protests im Sinne des Artikels 8 des Grundgesetzes sind sowohl hochschulpolitisch als auch gesamtgesellschaftlich interessant und wichtig", antwortet der Asta auf die spezifische Nachfrage dieser Zeitung zum "Kritischen Wochenende in Dannenrod".

Kathrin Schmidt bewertet das Wochenende nicht so. Während man andere thematische Schwerpunkte der "Kritischen Einführungswoche" über Parteigrenzen hinweg sicherlich unterschiedlich diskutieren und bewerten könne, sei der Rückbezug zur vom Hochschulgesetz umfassten Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins als Aufgaben des Asta bei der mehrtägigen Veranstaltung im Dannenröder Forst in keinem vertretbaren Fall mehr möglich. "Im Dannenröder Forst und Umgebung werden tagtäglich Straftaten begangen, Polizisten in Lebensgefahr gebracht und rechtsstaatlich getroffene Entscheidungen, ja sogar rechtskräftig abgeschlossene Verwaltungsgerichtsverfahren, bewusst missachtet und gewalttätige Stimmung gegen diese demokratisch und rechtsstaatlich legitimierten Entscheidungen gemacht. Dass der Asta hier in seinem Programm zur Waldbesetzung und zum Widerstand aufruft, ist das i-Tüpfelchen auf die bisher in den letzten sechs Monaten festgestellten rechtswidrigen Tätigkeiten des Asta", meint die Gießener JU-Vorsitzende.

Rechtsaufsicht der JLU

Der Asta wolle mit der "Kritischen Einführungswoche" als neuem und experimentellem Format - einem Mix aus eigenen und externen Veranstaltungen - den Studierenden verschiedene Facetten ihrer Universitätsstadt und der Umgebung zeigen. "In die Programmgestaltung von Veranstaltungen der Verfassten Studierendenschaft - und hier insbesondere auch in die Verweise auf externe Veranstalter und bestehende Angebote - greift die JLU für gewöhnlich nicht aktiv ein. Wir werden diese neue Reihe aber mit Interesse beobachten, auch im Rahmen unserer Rechtsaufsicht mit Blick auf etwaige Gründe für Beanstandungen", erklärt das Präsidium der JLU. "Wir gehen im Moment davon aus, dass der Asta die Veranstaltung in Dannenrod für das 'Gäst_innenhaus' bewirbt", berichtet Polizeisprecher Guido Rehr. Dort hätten bereits mehrfach Workshops stattgefunden, an denen nur wenige Aktivisten teilgenommen hätten.

Ein weiterer Aspekt, der den A 49-Ausbau seit Langem begleitet, ist sicher ebenfalls wesentlicher Gegenstand umfassend kritischen Auseinandersetzens mit dem Geschehen rund um den Dannenröder Forst. Auf der Tagesordnung des "Kritischen Wochenendes in Dannenrod" findet er sich aber zumindest nicht explizit als eigener Diskussionsgegenstand. Dabei ist er nach wie vor präsent, wie eine Meldung der Polizeidirektion Marburg aus der vergangenen Woche zum Bereich Stadtallendorf zeigt: "In der Nacht zum Donnerstag, 14. Oktober, beschädigten Unbekannte mehrere Lastwagen, Traktoren, Baumaschinen und Container. Wegen des offensichtlichen Bezugs zum Weiterbau der A 49 hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen." Nach ersten Erkenntnissen hätten ein oder mehrere Täter Parolen mit einem Bezug zum Ausbau der A 49 auf Fahrzeuge und Container gesprüht. "Außerdem gibt es Anhaltspunkte für eine Verunreinigung der Tanks durch Einbringen einer noch unbekannten Substanz. Darüber hinaus waren diverse Türschlösser verklebt, Beleuchtungseinrichtungen und Spiegel zerstört und Scheibenwischer abgeknickt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 100 000 Euro", heißt es in der Meldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen.