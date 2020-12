Ästhetisches Totalversagen - oder eine Unterführung in Gießen

In der "Kritik des Monats" stellten wir von November 2019 an die zwölf Monate auf den Prüfstand, unterwarfen sie einem unerbittlichen Urteil. Und weil das Spaß macht, das Jahr aber irgendwann rum ist (zum Beispiel jetzt), geben wir heute den Startschuss zu der "Kritik des Ortes". Dabei werden sich die Redakteure Björn Gauges und Rüdiger Dittrich in monatlichem Wechsel seltsame oder auch gar nicht so seltsame Stellen in Gießen vorknöpfen, um dabei keinen Stein auf dem anderen zu lassen.