Attraktives Wohnquartier in Gießen

Entwurf für das gemeinschaftsorientierte Wohnprojekt. Archivgrafik: Feldmann Architekten

GIESSEN - Die Tinte ist trocken, das Projekt an der Philosophenhöhe läuft an: Die Oberbürgermeisterin zeigt sich nach der Beurkundung des Kaufvertrags sichtlich zufrieden.

"Der feierliche Akt der Beurkundung ist hiermit vollzogen. Vor uns liegt eine spannende Quartiersentwicklung. Jetzt gilt's", berichtet Dietlind Grabe-Bolz. Die Verwirklichung von gemeinschaftlichen Wohnformen wird nun am neuen Standort Philosophenhöhe, ehemals Motorpool-Gelände, möglich. Bis 2025 sollen die 79 000 Quadratmeter der neu benannten Philosophenhöhe vollständig bebaut sein. Dort werden in den kommenden Jahren Wohnungen für tausend Menschen entstehen. Eine Fläche von 32 000 Quadratmetern wurde an die Projektplaner Depant-Wilma für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern verkauft. "Wir wollen Lebensraum gestalten. Wir gehen jetzt zügig von der Theorie in die bauliche Praxis", so Geschäftsführer Kai Bülow. Die ersten Hochbaumaßnahmen werden zum Ende des letzten Quartals in diesem Jahr bereits sichtbar werden, so Bülow.

Die OB zeigte sich zuversichtlich darüber, dass für den Osten der Stadt mit dem Wohnbaukonzept ein "attraktives Wohnquartier" geschaffen werde. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich betonte die Erfahrung der Bauträgergesellschaft. "Wir haben hier verantwortungsbewusste und gute Investoren. Als Stadt hätten wir das so nie stemmen können". Weigel-Greilich und Grabe-Bolz zeigten sich erfreut über den Vertragsabschluss. "Gießen ist wieder um ein Quartier reicher".