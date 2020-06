Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier liest Gießener Anzeiger

Dieser Anzeiger-Artikel zum 95. Geburtstag von Konstanze Gerbig war Ausgangspunkt für die Korrepondenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

GIESSEN/BERLIN - Jubel löste es bei Frank-Walter Steinmeier nicht gerade aus, als er von der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) einst erfuhr, dass er sein Jurastudium in Gießen verbringen sollte. Das räumte der heutige Bundespräsident, ehemalige SPD-Kanzlerkandidat und Außenminister im Interview mit dieser Zeitung 2013 auch unumwunden ein. Im Nachhinein war er jedoch froh, nicht an einer der großen Massenuniversitäten gelandet zu sein, an denen sich "Studenten an den Regalen die Köpfe eingeschlagen haben, um an Bücher zu kommen".

Ohne Gießen wäre Steinmeier wohl nicht der, der er heute ist. Viele Freunde sind aus diesen aktiven und prägenden Jahren zwischen 1976 und 1991 geblieben. Hier genoss er das "fruchtbare Diskussionsklima" sowie die persönlichen und politischen Freiräume. Und selbstverständlich auch die exorbitanten Schnitzel im "Bahndamm". Dort, im Riegelpfad, redeten und reden sich noch immer allerhand illustre Gäste regelmäßig bei großen Portionen und ein paar Bierchen gerne mal die "Köppe" heiß. Darauf hat auch der Kollege Rüdiger Dittrich am 6. Juni in seiner lesenswerten "Huldigung des Kneipen-Wesens" zum 95. Geburtstag von "Bahndamm"-Wirtin Konstanze Gerbig hingewiesen - was wiederum Allendorfs Ortsvorsteher Thomas Euler zum Anlass nahm, den Anzeiger-Artikel an seinen Parteifreund nach Berlin zu schicken, sozusagen als Reminiszenz "an seine lange und erfolgreiche Gießener Zeit". Mit einer Reaktion hatte Euler dabei gar nicht unbedingt gerechnet - und war nun umso mehr überrascht. Denn siehe da! Dieser Tage kam Post aus Schloss Bellevue, mit "ganz herzlichem Dank" und handschriftlichen Zeilen: "Ich erinnere mich nicht nur gern an alte Gießener Zeiten, ich freue mich zusätzlich, wenn man sich in Gießen an gemeinsame Jahre erinnert", schreibt Steinmeier.

Obendrein gab es noch zwei Hefte mit seinen Reden, die er unter anderem in Yad Vashem und in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gehalten hat, ebenso - mit persönlicher Widmung - eine Broschüre über demokratische "Vorkämpfer unserer Republik". Durchaus passende Geschenke für den langjährigen Kommunalpolitiker, der nach eigenem Bekunden zudem "noch nie eine bloß mittelmäßige Rede" des Staatsoberhauptes gehört hat. "Ich fühle mich da immer sehr gut aufgehoben", betont Thomas Euler. Dass er natürlich "extrem stolz" auf die persönliche Rückmeldung aus dem Bundespräsidialamt ist, versteht sich fast von selbst. Und für den Gießener Anzeiger ist es zugleich eine schöne Würdigung.

Thomas Euler und Frank-Walter Steinmeier in Gießen. Foto: Euler