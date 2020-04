Auch der Osterhase hält in Gießen zwei Ohrenlängen Abstand

Der Osterhase gibt sein Bestes. Foto: dpa

GiessenWir erwischen den Osterhasen bei dem, was er am besten kann: Den anderen die Ohren lang ziehen. Denn im Gegensatz zur lang-läufigen Meinung ist der Osterhase nicht nur nett, er hat auch Eier und Kanten. Gerade in der Osterzeit (und davor) ist er meist ungenießbar. Ziemlich zäh, das Fleisch viel zu trocken. Vor allem, wenn es viel zu tun gibt. Körbe für die Osterhasenrücken packen, Eier bemalen, Hühner über die Ohren hauen. Der Osterhase bringt viel, bringt aber auch viel ein. Und er ist - wie wir alle - in diesem Jahr besonders gefordert. "Corona", sagt einer, der schon lange im Geschäft ist, "geht mir auf die Eier". Wir haben den Hasen, der lieber anonym bleiben will, mit einer denkbar langen Leitung im Garten erreicht.

Herr Hase, Ostern steht vor der Tür und das Virus steht daneben, wie geht es Ihnen?

Erstmal, nicht Hase, sondern Osterhase. Ich habe doch nicht drei Jahre an der Technischen Hasenschule Mittelhessen (THM, Anm. d. Red.) studiert, ohne dass mein Titel genannt wird.

Okay, Herr Osterhase, wie geht es Ihnen?

Geht doch! Mit dem Titel. Wie es mir geht? Erschwerte Bedingungen, lange hatten die Hamster alle Eier gebunkert, dann waren viele Hühner in Kurzarbeit, bis auf das Werk in Mümmelmannsberg (Hamburg, Anm. d. Red,) lief gar nichts, die Kontaktsperre macht es ebenfalls nicht einfach, wir müssen beim Packen der Körbe zwei Ohrenlängen Abstand halten, was glauben Sie denn, wie das auf den Rücken geht?

Sind Sie trotzdem im Plan, ist überall mit gefüllten Nestern zu rechnen?

Insgesamt ist der Absatz etwas eigebrochen, viele haben Nester, die sie schon im Januar zum Bestücken bestellt und gemeldet hatten, kurzfristig zurückgezogen. Außerdem fehlen uns eine ganze eihe Helfer, wir haben es in diesem Jahr mit enorm vielen Nestflüchtern zu tun.

Nestflüchter?

Ja, Hasen, die vor der Bestückungsarbeit flüchten. Und Höhlenoffice fängt das nicht alles auf. Wir haben sogar schon versucht, Eihörnchen anzulernen, aber die haben einfach zu kleine Pfoten und sind zu hektisch. Die machen mehr kaputt, als dass es uns hilft. Außerdem sind sie jedes Mal bei drei auf dem Baum.

Wie behelfen Sie sich?

Naja, wir haben jetzt Eierverstecker aus anderen Ländern eigeladen, uns zu unterstützen, Karnickel, Erdmännchen und -frauchen und Erddiverse. Viele haben aber Probleme, sich unter der Grenze durchzugraben und stecken fest.

Hört sich alles nicht gut an. Meinen Sie, es wird trotzdem gelingen, die angeforderten Osternester eiigermaßen hinzubekommen?

Wir tun wirklich unser Bestes, weil wir auch um die positive Wirkung solcher Feste wissen, aber ganz ehrlich: Wenn das dieses Jahr vorb-ei ist, schlage ich drei Haken.