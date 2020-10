Auch Gießen verzichtet auf Weihnachtsmarkt und Eisbahn

Foto: Friese

GIESSEN - Lange hatte die Stadt Gießen gehofft, den Weihnachtsmarkt unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen durchführen zu können, doch nun steht die Entscheidung fest: In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt in Gießen geben. "Bei allen Überlegungen zur Durchführung eines Weihnachtsmarktes hat der Gesundheitsschutz immer an erster Stelle gestanden und steht auch bei allen Entscheidungen an erster Stelle", erklärt Bürgermeister Peter Neidel in einer Pressemitteilung. Seit langer Zeit hätten der zuständige Dezernent und die Gießen Marketing GmbH Gespräche mit dem Ordnungsamt der Stadt Gießen, dem Gesundheitsamt des Landkreises und den Schaustellern geführt und die sich ändernde Lage ständig neu bewertet. Die Organisatoren und die Beteiligten hatten dabei verschiedene Möglichkeiten für einen Weihnachtsmarkt respektive ein weihnachtliches Marktgeschehen unter den vorgegebenen Bedingungen erörtert. Letztendlich sei unter Federführung von Peter Neidel jedoch der Entschluss gefasst worden, dass dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt in Gießen stattfinden wird. Die Schausteller-Verbände sind in diese Entscheidung mit eingebunden.

Ein wenig des sonstigen weihnachtlichen Flairs solle die Weihnachtsbeleuchtung vermitteln. "Es ist uns ein Anliegen, dass die Besucher der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit zumindest durch die Weihnachtsbeleuchtung ein wenig weihnachtliche Stimmung in schwieriger Zeit erleben können", führte Neidel weiter aus.

Nur unter Beachtung der behördlichen Auflagen sei angedacht, weiterhin einzelne Buden von Schaustellern in der Innenstadt aufzustellen. Dafür soll es - wie bisher - auch weiter einen 14-tägigen Wechsel der Betreiber geben. Dabei stehe wiederum der Gesundheitsschutz an erster Stelle und der Ansatz, jegliche Ansammlung von Menschen zu verhindern und Kontakte zu reduzieren. Folglich wird es keine Glühweinstände oder das Angebot alkoholischer und nicht alkoholischer Warmgetränke geben.

Auch hatte die Gießen Marketing GmbH ursprünglich die Eisbahn auf dem Kirchenplatz geplant. Doch auch auf die müssen die Gießener verzichten. "Auch hier steht der Gesundheitsschutz der Besucher an erster Stelle. Wir wollen und müssen Kontakte reduzieren und Menschenansammlungen vermeiden. Die Eisbahn würde das Gegenteil bewirken. Das ist in diesem Jahr nicht möglich und opportun", so Neidel.