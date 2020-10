Auch Gießener Bäder bleiben zu

Jetzt teilen:

GIESSEN - Neben vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens schränkt der neuerliche Lockdown vor allem Freizeitaktivitäten ein, bei denen ein potenzielles Ansteckungsrisiko besteht. Das trifft natürlich auch für den Aufenthalt in einem Schwimmbad zu. "Folgerichtig müssen die Gießener Bäder mit Inkrafttreten der neuen Verordnung ab kommendem Montag, 2. November, vorübergehend schließen", teilen die Stadtwerke Gießen in einer Presseerklärung mit. Bis zum morgigen Sonntag könnten die Gäste noch ihre Bahnen ziehen oder ein paar entspannte Badestunden mit den Kindern verbringen. Selbstverständlich gelten dabei die bekannten Hygieneregeln und Beschränkungen. Wer sein Ticket online kauft, stelle sicher, zum gewünschten Termin einen Platz im jeweiligen Bad zu bekommen. Die Gießener Bäder informieren rechtzeitig, wann sie welche Halle wieder öffnen können, so die SWG. Weitere, stets aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.giessener-baeder.de oder unter facebook.com/giessenerbaeder.