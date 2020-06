Auch Gießener Fahrradhändler verzeichnen hohe Nachfrage

Alle Hände voll zu tun: Philip Reiner von „Reiner Bike“ freut sich wie seine Kollegen über eine sehr hohe Nachfrage nach Neurädern. (Foto: Friese)

GIESSEN - Giessen. Es gibt Branchen, die trifft die Corona-Krise mit voller Härte. Andere Branchen könnten nach anfänglichen Schließungen nun zu den Profiteuren gehören. Dazu zählen auch die Fahrradläden. Überall ist zu lesen, dass sie aktuell einen wahren Boom erleben. Ist das auch in Gießen so?

„Es ist wirklich momentan so, dass unsere Werkstatt randvoll ist, da sehr viele ihr Rad auf Vordermann bringen lassen wollen“, berichtet Bettina Fügert von „Krumme Speiche“ in der Kirchstraße in Wieseck. „Wir sind nach der Wiedereröffnung regelrecht überrannt worden und mussten leider einigen Kunden zunächst sogar absagen. Natürlich hoffen wir, dass uns der Ansturm noch einige Zeit erhalten bleibt.“ Der Verkauf von Neurädern sei im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ebenfalls deutlich angestiegen. „Man merkt eben, dass die Leute in die Natur wollen, an der Lahn befinden sich ja in der Tat tolle Radstrecken“, fügt sie noch an.

„Die Tatsache, dass mehr Leute zuhause sind und oftmals auch ihre Urlaube gestrichen haben, spielt uns selbstverständlich in die Karten", meint Martin Göttlicher von „Zweirad Göttlicher“. Auch, dass viele wegen der Ansteckungsgefahr eher nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen und Kinder vermehrt mit dem Rad in die Schule fahren, erweise sich als vorteilhaft für die Händler. Göttlichers Geschäft in der Lahnstraße kann sich in den vergangenen Wochen an einem großen Zulauf erfreuen, allerdings stoßen Verkauf und Werkstatt dadurch nun sogar schon an Grenzen. „Wir hatten glücklicherweise schon vieles vor Corona vergrößert und neue Arbeitsplätze eingerichtet. Dennoch sind wir aktuell am Limit. Wir können eigentlich nur noch Bestandskunden annehmen“, betont der Geschäftsführer. Betrug der Vorlauf für Werkstattarbeiten in Hochzeiten höchstens zehn Tage, sind es jetzt bereits zwei Monate. Trotzdem ist Martin Göttlicher zufrieden, weiß er doch, dass viele zurzeit nicht so zuversichtlich in die Zukunft schauen. „Wir haben Glück, ich habe vor der nächsten Zeit zumindest keine Angst.“ Bei „Reiner-Bike“ an der Nordanlage haben sie ebenso alle Hände voll zu tun. „Die Lager sind voll, neben unzähligen Reparaturen ist auch die Nachfrage nach Neurädern sehr hoch und deutlich gewachsen“, führt Luca Ruckelshausen aus. Bei aller Euphorie will er jedoch nicht die ersten Wochen des „Lockdowns“ vergessen. „Momentan tut uns dieser Run logischerweise sehr gut, da uns die Arbeit sicher nicht so schnell ausgehen wird. Aber man darf die verpatzten ersten Wochen, in denen fast nichts lief, dabei einfach nicht außer Acht lassen.“ Ins gleiche Hörn bläst Bernd Auch von „Velo Vital“, der die Situation noch ein wenig kritischer bewertet. „Die ersten acht Wochen waren komplett tot, weshalb wir erst einmal einiges gut machen müssen. Zudem kann die Werkstatt nun nicht mehr als 100 Prozent leisten“, verdeutlicht der Inhaber, der sich selbstredend über die große Nachfrage an Neurädern freut, dieser allerdings aus einem anderen Grund nicht immer gerecht werden kann. „Wir bekommen einfach viele Räder nicht. Das hängt zum einen mit den Herstellern, zum anderen mit den Lieferanten zusammen. Selbst bei Standard-Ersatzteilen hapert es immer wieder“, berichtet Bernd Auch. Und er zweifelt, wie lange der Boom anhalten wird. „Wenn wieder alles öffnet, bleibt abzuwarten, wie der Zulauf dann sein wird!“