Auch Gießener Frauen sind "Superheldinnen"

Anders als auf dieser Ampel sind Frauen und Männer im Alltag vielfach noch nicht gleichgestellt. Nicola Vandepitte hilft dabei, zu erkennen, was das Frausein ausmacht.

GIESSEN - "Wir sind alle Superheldinnen", sagt Nicola Vandepitte. Die Erziehungswissenschaftlerin hat sich intensiv mit dem Thema Frauen-Empowerment und Frauen-Solidarität auseinandergesetzt und kürzlich erstmalig im Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) den gut frequentierten Workshop "Frau.Sein.Leben" angeboten. Schwerpunkt ihrer pädagogischen Arbeit ist es, Frauen zu befähigen, sich mit der Gesamtheit ihrer weiblichen Identität zu beschäftigen und dabei vor allem die eigenen Stärken zu fördern.

Was bedeutet für Sie Emanzipation?

Das ist zunächst einmal die Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit. Dies verbindet man häufig mit der Emanzipation der Frau. Natürlich gibt es patriarchalische gesellschaftliche Strukturen, die auch heute noch in unserer Lebenswelt eine Gleichstellung von Mann und Frau erschweren. Das "Gender Pay Gap" (das geschlechtsspezifische Lohngefälle, Anm. d. Red.) oder die Tatsache, dass vorwiegend Frauen schlechter bezahlte Jobs in der Pflegearbeit besetzen, sind nur einige dieser Auswirkungen. Das lässt sich leider nicht so leicht aus der Welt schaffen, aber man kann - beispielsweise mit dem Workshop - eine Form von "Female Empowerment" anstoßen.

Aber Frau ist ja nicht gleich Frau...

Ja, genau. Wichtig ist es, die eigenen Stärken zu stärken und die eigenen Schwächen anzunehmen. Wir Frauen neigen immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Sehen bei Anderen die bessere Figur, den besseren Job, den besseren Mann. Doch das täuscht. Vielleicht hätte die Frau mit dem tollen Job lieber Kinder oder der tolle Mann ist nur äußerlich so toll. Um bei dem Vergleich mit den Superheldinnen zu bleiben: Wir sollten uns einfach selbst anschauen und uns sagen: Wow, ich habe selbst einen ganz tollen Umhang! Aber das ist natürlich Übungssache.

Wie lässt sich dies erreichen?

Indem wir uns über die Entwicklung der Anderen freuen, werden wir selbst mutiger und wagen uns aus der Deckung. Das macht wiederum anderen Frauen Mut. Voraussetzung ist allerdings, dass wir uns so annehmen wie wir sind, ohne uns zu belügen oder kleinzumachen, aber auch, ohne uns über die Anderen stellen zu wollen. Wichtig ist, der Cheerleader seines eigenen Lebens zu werden. Und: Wir sind alle Unikate!

Was halten Sie von der Aussage "typisch Frau, typisch Mann"?

Ich bin kein Fan von Stereotypen. Also nach dem Motto, Männer sind so, Frauen sind so. Mädchen stehen auf Rosa, Einhörner und Prinzessin Lillifee. Jungs hingegen fahren auf Dinos, Fußball und Autos ab. Das kann sein, muss aber nicht. Manches ist angeboren, manches anerzogen und ein nicht unbeträchtlicher Teil wird von der uns umgebenen Umwelt adaptiert. Sozialverhalten, Geschlechterrollen, Rollenbilder - all das erleben wir von Anfang an aus vielerlei Perspektiven.

Können Sie uns Beispiele für Umwelteinflüsse nennen?

Sicher. Ein kleiner Junge hat sich immer gerne die Haarklammern seiner großen Schwester in die Haare gesteckt. Als er dann eine Zeitlang im Kindergarten war, hat er nur noch die blauen Klammern genommen und nicht mehr die pinkfarbenen. Irgendwann wollte er gar keine mehr haben. Oder warum rasieren sich Frauen die Beine und Männer zumeist nicht? Klarer Fall, wir bekommen es so vorgelebt. Wenn sich eine Frau mal eine Auszeit von der Familie nimmt, wird sie oftmals schief angeschaut, ein Mann darf aber jederzeit auf Geschäftsreise gehen oder Sporturlaub mit Freunden machen.

Wie ist die Idee zu dem Workshop "Frau.Sein.Leben" entstanden?

Während meines Studiums habe ich 2019 ein Praktikum beim ZiBB absolviert. Dort wurden wir dazu angehalten, eigene Konzepte zu entwickeln. Die Idee eines Frauen-Workshops kam auf Anhieb sehr gut an und sollte bereits im März vergangenen Jahres umgesetzt werden, doch dann kam leider Corona dazwischen.

Wie wurde Ihr Workshop aufgenommen?

Ich habe mich sehr gefreut, dass wir eine sehr homogene Frauengruppe im Alter von 20 bis 60 Jahren waren. Darunter eine Studierende ohne Mann, eine Schwangere, eine Frau mit kleinen Kindern und eine, deren Kinder schon ausgezogen sind. Wir haben uns unter anderem die Fragen gestellt, was Frausein ausmacht und was wir Frauen von- und miteinander lernen können. Mit einem Wort haben wir versucht festzuhalten, was uns ausmacht und wer wir sind. Wir sind alle Töchter, viele von uns aber gleichzeitig auch Schwester, Freundin, Ehefrau, Arbeitskollegin, Taxifahrerin, Krankenschwester, Psychologin und vieles mehr. Das zeigt unsere Vielschichtigkeit!

Die Zukunft ist also weiblich?

Die Zukunft kann nur menschlich sein. Aber dafür braucht es eben emanzipierte Frauen. Frauen UND Männer. Und weil Frauen eher dazu neigen, sich persönlich weiterentwickeln zu wollen, sollten wir sofort damit anfangen. Foto: Vandepitte

Nicola Vandepitte lebt mit ihrem Mann, drei Kindern und drei Katzen im Reiskirchener Ortsteil Hattenrod. Aktuell arbeitet die 46-Jährige als Präventionsfachkraft im Suchthilfezentrum Gießen. Eine Fortsetzung des Workshops ist bereits in Planung.