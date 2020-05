Auch in der Krise wird saniert

Die Arbeiten an der Ostschule laufen seit Monaten. Die Corona-Krise war für den Fortschritt sogar von Vorteil. Foto: Friese

GIESSEN. Auch wenn die städtischen Schulen bis vor Kurzem durch die Corona-Krise weitgehend geschlossen waren, hat dort kein Stillstand geherrscht. Im Gegenteil liefen und laufen an vielen der Einrichtungen Baumaßnahmen, die von der Stadt weiter vorangetrieben werden. Das zeigt das Beispiel der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO): Nach dem Beginn im Februar ist der Umzug in die Interimsschule planmäßig gelaufen. Die Lage auf der Baustelle sei gut, wenngleich gewisse Einschränkungen gelten. "Abstand zu halten und enge Kontakte zu vermeiden, sind natürlich auch für die Arbeiter oberstes Gebot", erläutert Architekt Jörn Horn vom städtischen Hochbauamt. Verzögerungen gebe es aber auch, etwa dadurch, dass die Abstimmung der beteiligten Planer untereinander und mit den ausführenden Firmen deutlich erschwert sei.

"Sanierungswelle"

Wer durch die städtischen Haushalte der vergangenen Jahre blättert, stellt schnell fest, dass die Sanierung der heimischen Schulen bei den Investitionen - bedingt durch die entsprechenden Programme von Land und Bund - einen Löwenanteil ausmacht. Viele der Gebäude sind in die Jahre gekommen und brauchen eine Frischzellenkur. Auch während der Pandemie schreibt die Stadt die notwendigen Arbeiten aus, aktuell beispielsweise an der Herderschule. Die Arbeiten an der Grundschule Gießen-West - derzeit wird die Mensa gebaut - sind in den vergangenen Wochen ebenfalls sichtbar vorangegangen.

"Wir haben ein hohes Interesse daran, dass wir diese baulichen Maßnahmen so zügig wie möglich weiterführen", erklärt die zuständige Dezernentin Astrid Eibelshäuser im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Ziel: Bildungschancen für alle eröffnen, den Fachkräftebedarf sichern oder den Standort für Familien attraktiv halten - die Schullandschaft habe für Gießen schließlich große Bedeutung. Deshalb läuft die "Sanierungswelle", die seit Jahren mit veränderten pädagogischen Konzepten an den jeweiligen Schulen einhergeht, weiter.

Um bei der Ostschule zu bleiben: "Hier waren die Planungen im vergangenen Jahr abgeschlossen", ergänzt Eibelshäuser. Die Räume im Alten Steinbacher Weg sollen in mehreren Bauabschnitten saniert werden, wobei aktuell die Arbeiten am Osttrakt laufen. Dass die GGO - abgesehen von der Notbetreuung und den Abiturprüfungen - zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus einige Wochen weitgehend leergestanden hatte, hat dem Fortschritt der Bauarbeiten sogar genutzt. "Da viele Räume für den Unterricht nicht benötigt wurden, standen den Firmen auch sehr große Pausenflächen zur Verfügung. Zudem ist angeordnet, dass die Räumlichkeiten der Schule intensiv gereinigt werden", verdeutlicht Jörn Horn. Vorteilhaft sei darüber hinaus gewesen, dass man in Sachen Baulärm keine Rücksicht nehmen musste, weil der Schulbetrieb eben runtergefahren war. "Und wir konnten viele Dinge, die wir routinemäßig erledigen mussten, vorziehen. Viele der Firmen waren für die Zeit der Osterferien schon gebucht und konnten nun früher anfangen. Das haben die Betriebe gern angenommen", führt der Architekt aus.

Schutz gewährleistet

Der Schutz der Arbeiter vor dem Virus sei natürlich gewährleistet. Für die regelhafte Schadstoffsanierung, die im April gelaufen ist, seien die Arbeitskräfte "sowieso in einer vollen Schutzmontur der höchsten Kategorie tätig".

Abnehmen der Fassade, Rohbauarbeiten im Außenbereich, Sanierungen im Innenbereich und Dachgeschoss: Überall müssen die Arbeiter vor allem die Sicherheitsabstände einhalten, das gelinge jedoch. "Wir haben 18 Monate Bauzeit geplant und eine Reserve für Unvorhergesehenes einkalkuliert. Ich gehe davon aus, dass wir im Moment trotz erschwerter Bedingungen noch im Zeitplan liegen: Im August 2021 soll die Sanierung des Osttraktes fertig sein, um ihn im September zu übergeben", resümiert Jörn Horn. Die wesentlichen Gewerke für die energetische Sanierung seien mittlerweile ebenso vergeben wie alle für die Außensanierung. Die Vergaben für die Innensanierung stehen noch aus.