Auch in diesem Jahr keine Herbstmesse in Gießen

Kein Karussell- und Budenzauber an der Ringallee: Die Verantwortlichen haben die Herbstmesse, geplant vom 25. September bis 3. Oktober, abgesagt. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Die Gießener Herbstmesse kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Zu dieser übereinstimmenden Meinung sind die Gießen Marketing GmbH, der zuständige Dezernent und Bürgermeister Peter Neidel, Geschäftsführer der Gießen Marketing GmbH, Frank Hölscheidt und die drei Schaustellerverbände nach eingehenden Beratungen gelangt. "In Zeiten von schnell steigenden Inzidenzwerten und einer epidemischen Notlage von nationaler Bedeutung war dies eine richtige Entscheidung", so Neidel. "Wir wissen, welch schwere Zeit die Schausteller durchlaufen und gerne hätte Gießen Marketing wieder eines der großen Feste organisiert, aber der Gesundheitsaspekt steht ohne Frage an erster Stelle", fährt Geschäftsführer der Gießen Marketing GmbH Frank Hölscheidt fort. Die Messe war vom 25. September bis 3. Oktober geplant.

Die Beteiligten wollen sich über Möglichkeiten zur Durchführung des Weihnachtsmarktes austauschen.