Auch in Gießen gibt es Online-Gottesdienste und Video-Botschaften bei Youtube

Predigt vor leeren Bänken, aber dank moderner Technik nicht ohne Zuschauer. Die EFG Gießen macht es möglich. (Foto: EFG Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Die Welt wandert in diesen Tagen durch ein finsteres Tal, von dem noch niemand sagen kann, wie tief es ist und was am anderen Ende auf uns wartet. In solchen Tagen ist der Bedarf an Zuspruch und geistlicher Leitung wahrscheinlich größer, doch hat die Bundesregierung „Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften“ wegen des Coronavirus bis auf Weiteres verboten. Wie gehen Gießens Glaubensgemeinschaften mit dieser Situation um? Wir haben uns einmal umgehört.

Technisch ganz vorne ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gießen (EFG), die bereits ihren ersten Online-Gottesdienst via Youtube gestreamt hat. „Ein sehr ermutigender Start“ für Pastor Thorsten Lehr, auch wenn er sich erst einmal daran gewöhnen musste, vor einem leeren Gemeindesaal zu predigen. Zuhörer hatte er dennoch. Die Video-Plattform meldete bis zu 141 Zugriffe auf den Livestream, die teilweise auch aus Ratzeburg, Osnabrück – wo ebenfalls Gottesdienste abgesagt waren – und sogar Brasilien kamen. Wenn man davon ausgeht, dass mehr als ein Gemeindemitglied vor dem Laptop oder Fernseher sitzt, dürfte Lehr kaum weniger Zuhörer als in Vor-Corona-Tagen gehabt haben, als bis zu 300 Besucher in die ESG-Gottesdienste kamen.

Angebot an andere

Ein Team von zehn Ehrenamtlichen begann bereits am 11. März mit der Planung eines Gottesdienstes per Video. Neben Organisation von Ablauf und Technik waren kurzfristig auch musikrechtliche Fragen zu klären, erklärt der Diakon für Kommunikation der Gemeinde, Christoph Granz. Eingebettet in die Website der Freikirche www.efg-giessen.de wurde das Video zur üblichen Gottesdienstzeit am Sonntag um 10 Uhr freigeschaltet. In internen Chatgruppen machten Fotos aus Wohnzimmern der Zuschauer die Runde. Ein Senior freute sich, „dass es solche Möglichkeiten für die Gemeinde gibt“.

Die Online-Gottesdienste werden bis auf Weiteres fortgeführt. Ab dem 22. März soll es zusätzlich ein Angebot für Kinder geben. Granz betont, dass man auch anderen Glaubensgemeinschaften mit Rat und Tat beim Aufbau ähnlicher Angebote zur Seite stehe. „Online-Gottesdienste haben wir derzeit noch nicht in Planung“, sagt Matthias Weidenhagen. Der Pfarrer der Evangelischen Lukasgemeinde hat aber schon eine Videobotschaft an seine Gemeinde online gestellt, die man im Internet unter www.youtube.com/channel/UCDPRHDA47yx 2wiMXr2TNjVg abrufen, aber auch per Telefon unter 0641/330558-88 abhören kann. Zudem bietet die Kirchengemeinde einen Einkaufsdienst für Ältere unter 0641/3305580 an.

Bereits am Dienstag fand ein Gipfeltreffen des Evangelischen und des Katholischen Dekanats Gießen statt. Dort wurde beschlossen, dass als ökumenische Solidaritäts-Aktion täglich unter dem Motto: „Mach die Fenster auf!“ um 18 Uhr in allen Kirchen beider Konfessionen die Glocken geläutet werden, um so ein Zeichen zum Innehalten, Aneinanderdenken und Füreinanderbeten zu setzen, sagt Dekanatsreferentin Alexandra Haustein. Auf der Homepage https://bistummainz.de/dekanat/giessen/corona sind Angebote und Ansprechpartner beider Konfessionen aufgeführt, unter anderem auch eine Auflistung aller Kirchen, in die man zum stillen Gebet gehen kann. Diese Aufstellung ist ebenfalls auf der Seite des Evangelischen Dekanats https://dekanat-giessen.ekhn.de zu finden.

„Da müssen wir ran“

Auch die muslimischen Gemeinden Gießens brauchen Antworten auf die neue Situation. Dr. Diaa Rashid von der Islamischen Gemeinde Gießen (IGG) räumt ein, dass man derzeit noch keine Alternativangebote für die untersagten Freitagsgebete habe: „Da müssen wir ran.“ Allerdings würden Gemeindemitglieder in einer WhatsApp-Gruppe über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und könnten sich jederzeit telefonisch an ihren Imam wenden. Abderrahim En-Nosse ergänzt, dass man in der IGG alle wichtigen Verlautbarungen wie etwa die Ansprache der Bundeskanzlerin oder Mitteilungen des Robert-Koch-Instituts in viele Sprachen wie Arabisch, Englisch oder Französisch übersetze und so dafür sorge, dass auch diejenigen immer informiert würden, die nicht der deutschen Sprache mächtig seien. „Das ist unser Beitrag zur Solidargemeinschaft.“

Hilfsangebote wie Einkaufshilfen seien in Arbeit und würden sich nicht nur an Gemeindemitglieder, sondern an alle Gießener richten. „Es geht angesichts dieser Herausforderung um jeden Einzelnen. Der Mensch steht in der Mitte und wir müssen barmherzige Nächstenliebe üben“, betont En-Nosse.

Ähnlich klingt das bei Arslan Ahmad Sindhu von der Ahmadiyya-Gemeinde Gießen. Auch dort plant man Einkaufsdienste, die alle älteren Mitmenschen in Gießen in Anspruch nehmen können, unabhängig von ihrem Glauben. Zudem denkt man über die Einführung von Online-Gottesdiensten nach, weil alle Freitagsgebete und gemeinsamen Gottesdienste vorerst abgesagt werden.