Auch in Gießen haben Schausteller in Corona-Krise „keinerlei Umsatz mehr“

Die Frühjahrsmesse ist in diesem Jahr abgesagt. Den Schaustellern fehlen die eingeplanten Umsätze. (Archivfoto: Friese)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Schausteller gehören zu einer der Branchen, die die Corona-Krise hart getroffen hat. „Für uns ist die Lage kritisch. Derzeit ist für Schausteller gar kein Einkommen möglich, und ich hoffe, dass die Betriebe die Zeit überstehen“, sagt Werner Wambold, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Mittelhessen, im Gespräch mit dieser Zeitung. Andreas Walldorf bewertet die Lage ähnlich. „Von heute auf morgen haben wir keinerlei Umsatz mehr, aber die Betriebskosten laufen weiter“, erklärt der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Gießen.

„Der Hammer“

Der Weihnachtsmarkt sei in Gießen recht gut gelaufen, was es ihm mit seinem Betrieb ermöglicht habe, ein kleines Polster anzulegen. „Ich habe mich schon gefreut, dass wir, wenn wir im Frühjahr rausfahren, nicht so in die roten Zahlen geraten. Doch dann kam der Hammer von Corona“, erzählt Walldorf. Wer durch die Veranstaltungskalender des ersten Halbjahres blättert, der stößt auf zahlreiche Absagen, darunter die Gießener Frühjahrsmesse und das Wetzlarer Ochsenfest. Zentrale Umsätze für Schausteller fallen damit weg. Eine besondere Schwierigkeit: Die Betriebe richten sich nach den Umsätzen der Saison aus und berücksichtigen dabei unter anderem eine mehrmonatige Winterpause. „Das Problem ist, dass wir am Anfang der Saison stehen und unsere Mitarbeiter schon eingestellt haben“, erläutert Andreas Walldorf.

Dank der Unterstützung von Institutionen wie Banken und Versicherungen sei es ihm in seinem Unternehmen gelungen, die Betriebskosten deutlich abzusenken. „Ich kann drei, vier oder fünf Monate durchhalten. Aber was kommt dann?“, fragt sich der Gießener. Den Wirtschaftshilfen von Bund und Land steht er grundsätzlich positiv gegenüber. Ein Kritikpunkt ist aus seiner Sicht unter anderem: Speziell für größere Betriebe der eigenen Branche, in deren Betriebskosten sich notwendige Investitionen der letzten Jahre spiegelten, reichten die Soforthilfen nicht.

Was Veranstaltungen angeht, denkt Walldorf, dass Städte und Gemeinden nicht zu früh im Jahr entscheiden sollten. Viele preschten jetzt vor mit Absagen, dabei gelte es aus seiner Sicht abzuwarten, welche Vorschläge die Bundesregierung für die Zeit nach dem 19. April macht. Für viele Veranstaltungen im zweiten Halbjahr sei die Vorbereitungszeit dann immer noch mehr als ausreichend. Generell sei bei jeder Absage zu bedenken, dass mehrere Branchen neben den Schaustellern wie Brauereien oder Bäcker betroffen seien. Daneben hätten die Schausteller auch ihre Hilfe in der Krise zugesagt. Landesweit hätten alle Kollegen ihre Unterstützung angeboten. „Im Moment sind etliche tausend Lkw-Fahrer frei. Sie könnten zum Beispiel eingesetzt werden, um Ware aus dem Ausland zu holen“, so der Unternehmer. Um den Kollegen aus der Gastronomie zu helfen, schlägt er vor, den Betrieben in diesem Jahr die städtischen Gebühren für die Außengastronomie auf öffentlichen Flächen zu erlassen.

Soforthilfen

Wambold rechnet damit, dass die aktuelle Lage zu einer „Auslese“ unter den Schaustellerbetrieben führen wird. „Im Moment leben alle von der Substanz“, berichtet der Verbandsvorsitzende, der wie sein Gießener Kollege darauf verweist, dass der Geschäftsbetrieb auf den Saisonverlauf abgestimmt ist. Er hoffe, dass man die Pandemie so schnell wie möglich in den Griff bekommt, auch um die Angst aus den Köpfen zu kriegen. „Denn selbst wenn es heute wieder normal losginge, wäre es auf keinen Fall so, dass die Städte wieder auf einen Schlag voll sind“, resümiert der Vorsitzende. Was die Soforthilfen angeht, rät er den Kollegen, den Rat des eigenen Steuerberaters einzuholen. Denn es sei nicht ganz klar, ab welchem Zeitpunkt der Anspruch besteht, und ob zuvor beispielsweise der Rahmen des eigenen Kontokorrentkredites völlig ausgeschöpft sein muss.