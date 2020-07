Auch in Gießen "langsam wieder näher kommen"

Familiengottesdienst mit anschließendem Picknick: Groß und Klein genießen die gemeinsame Zeit in der Sonne. Foto: Jung

GIESSENNeben aufgestellten Palmen und unter Bäumen auf dem Alten Friedhof in der Sonne sitzen: Damit sollte den Teilnehmern des Familiengottesdienstes ein wenig Urlaubsflair vermittelt werden. Denn die Ferienzeit wird diesmal bei vielen nicht im gewohnten Umfang stattfinden können. Eine WhatsApp mit der Nachfrage nach einem Familiengottesdienst löste bei Pfarrer Johannes Lohscheidt von der Wicherngemeinde die Idee aus, nach einer langen Pause diesen Treff für Eltern und Kinder erneut anzubieten. Er habe sich Gedanken gemacht, wie man Klein und Groß zusammenbringen könne, "um Gott nah zu sein", sagte er zu Beginn der Feier - und so entstand der Familiengottesdienst im Freien vor schöner Kulisse.

"So ganz langsam dürfen wir wieder näher kommen", freute sich der Gemeindepfarrer. Für ihn sei die Corona-Krise wie ein großes Unwetter, ein Sturm, auf ihn zugekommen. In diesem Sturm habe er vieles nicht mehr gesehen und auch manches nicht verstanden. Zum Beispiel, wieso viele Leute "das viele Klopapier gekauft" hätten. Lohscheidt lud die rund ein Dutzend Gäste ein, Steine zu sammeln und auf den kleinen Altar zu legen. Symbolisch könnten so die Steinsammler mit dem Weglegen ihre Sorgen und Nöte loswerden, erläuterte er die Aktion. "Ganz tief einatmen", empfahl Pfarrerin Sonja Löytynoja (Luthergemeinde) den Anwesenden, die im erforderlichen Abstand an den gekennzeichneten Stellen saßen, auf und stellte fest: "So riecht die frische Luft." Im Sitzen beteten die Besucher, danke sagten sie im Gebet. Und Pfarrerin Löytynoja freute sich: "Schön, nach so langer Zeit wieder viele Gesichter zu sehen." Singen durfte an diesem Morgen nur die Dekanatskantorin Cordula Scobel, die am Keyboard den Gottesdienst musikalisch begleitete, die Besucher mussten sich aufs Schnippen mit den Fingern bei den Liedern beschränken. Ein Glas erhielten die Besucher des Familiengottesdienstes zu Beginn. Darin stand ein bunter Strohhalm, an dem ein kleines Boot aus Pappe steckte. Und im Glas lag ein Päckchen Brause. All diese Gegenstände und eine kleine Flasche Sprudel brauchten die Erwachsenen und Kinder, die es sich auf dem Boden des Friedhofs gemütlich gemacht hatten, für die Geschichte, die Pfarrer Johannes Lohscheidt erzählte.

Tücher und Brause

Auch bunte Tücher, die bereit lagen, waren nötig, um aktiv mitzumachen. Um einen kleinen See - denn davon handelte die Geschichte - zu errichten, füllten die Besucher ein wenig Sprudelwasser in das Glas. Die Jünger waren unterwegs im kleinen Boot, erzählte Johannes Lohscheidt, und eine leichte Brise setzte ein. Die Eltern waren dafür zuständig, die Kinder durften richtig laut sein, stampfen, klatschten, brüllen und damit den Sturm symbolisch darstellen. Der Pfarrer gab mit dem bunten Tuch das Kommando, leichte Brise und Sturm wechselten sich ab. Angst machte sich bei den Jüngern breit und sie fragten sich, was denn los sei, berichtete der Erzähler. Jesus habe sie auf den See hinausgeschickt und jetzt fühlten sie sich alleine, riefen um Hilfe. Dann wurde es ruhiger, der Sturm legte sich, es kam etwas auf sie zu und eine Stimme sagte: "Fürchtet Euch nicht, habt keine Angst." Jesus kam über das Wasser und die Jünger lobten Gott. "Gottes Liebe ist so wunderbar", intonierte die Dekanatskantorin und die Kinder und Erwachsenen klatschten dazu.

Die Geschichte zeige, dass mit Gottes Hilfe und im Vertrauen darauf, dass Jesus und Gott die Angst wegnehmen und Dinge verwandeln können, die den Menschen gut tun. Beim Trinken der Brause im Glas sollten sie daran denken: "So lecker kann es sein, sich auf Gottes Zuversicht und Treue zu verlassen", sagte der Pfarrer und ergänzte: "Prost". Für die Sommerferien erhielten die Kinder die Aufgabe, an die Kirchengemeinden im Gießener Osten per Postkarte ihre Erlebnisse in den Ferien zu schreiben. "Ihr erhaltet auch eine Antwort", versprach Lohscheidt. Beim Segen legten die Eltern ihre Hand auf die Köpfe der Kleinen und konnten sie so segnen lassen. Dann durften sie ihr Picknick auspacken und im Kreise der Gemeinde noch eine Zeit an dem ungewöhnlichen Ort verbringen.