Auch in Gießen: Lebensraum für Bienen schaffen

Gießen (red). "Das ist ein wirklich guter Beitrag für die biologische Vielfalt in Stadträumen", stellte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich zum Tag der Umwelt am 5. Juni fest und fordert die Gießener Bürgerschaft auf, an dem bundesweiten Pflanzwettbewerb "Wir tun was für Bienen" teilzunehmen. Denn die Initiative "Deutschland summt!" lädt wieder ein, kleine und große Flächen bienenfreundlich und naturnah zu gestalten.

Neuen Lebensraum und Nahrungsangebote für die Bestäuberinsekten zu schaffen ist immens wichtig. Dr. Corinna Hölzer, Gründerin von "Deutschland summt!" und Initiatorin des Pflanzwettbewerbs ruft daher alle auf: "Macht trotz Corona-Krise mit! Und kann versichern: Beim Gärtnern entstehen große Glücksgefühle." Bienen- und Naturfreunde finden unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de Details zum Wettbewerb. Wer teilnehmen möchte, reicht bis zum 31. Juli 2020 Fotos und Berichte zu seiner Aktion ein. Es winken Geldpreise im Wert von bis zu 400 Euro.

Katrin Heinzel, Kleingärtnerin aus Berlin, geht als leuchtendes Vorbild voraus. Sie gewann vor zwei Jahren einen ersten Preis und sagt: "Die Freude bei der Arbeit am gemeinsamen Pflanzprojekt hat uns auch als Gemeinschaft gestärkt und viele andere gemeinsame Projekt-Ideen nach sich gezogen."

Eine siebenköpfige Jury bewertet die Zusendungen. Bei Neupflanzungen und Umgestaltungen legt sie ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung heimischer Pflanzenarten. Weitere Punkte vergibt sie für das Anlegen von Strukturen, wie Trockenmauern. Auch die "Strahlkraft" der Projekte wird beurteilt. Mehr über die Initiative gibt es unter www.deutschland-summt.de.

Auch in der Stadt Gießen wird schon seit Jahren viel für Insekten und Vögel getan. Wohnbaugesellschaften zeigen Interesse an Blühwiesen, genauso wie Bauherren für ihre Freiflächenplanung oder Schüler für ihren Schulgarten. Das städtische Gartenamt hat schon zahlreiche Blühflächen in Gießen hergestellt, im zweiten Jahr ist eine 5000 Quadratmeter große Blühfläche in Wieseck am Sellnberg zu bewundern.

Sehr erfolgreich stellen sich die landwirtschaftlichen Blühflächen in Lützellinden und Allendorf dar. Hier wurden von Landwirten in den letzten drei Jahren etwa 90 000 Quadratmeter Blühflächen hergestellt, die fünf Jahre Bestand haben sollen und besonders wertvoll für Rebhühner sind. Das Saatgut wurde vom Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Verfügung gestellt. Saatgut auch in größeren Mengen ist noch vorhanden und kann unter umweltamt@giessen.de angefordert werden.