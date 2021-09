Auch in Gießen: Positive Grundstimmung am Arbeitsmarkt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im Monat September waren 16 900 Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen erwerbslos. Im Vergleich zum Vormonat waren 882 Personen oder 5 Prozent weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf 4,5 Prozent. Im September des Vorjahres waren 2600 Erwerbslose oder 13,3 Prozent mehr registriert.

"Nach dem kurzzeitigen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Sommermonat August, sank nun die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung im vergangenen Monat erneut und knüpft somit an die positive Entwicklung an", kommentiert Michael Beck, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Gießen in einem Schreiben seiner Behörde die Zahlen. "Besonders junge Menschen haben von der guten Arbeitsmarktlage profitiert und eine Beschäftigung aufgenommen. Trotz anhaltend guter Stimmung am hiesigen Arbeitsmarkt, ist der Zugang an offenen Arbeitsstellen rückläufig. Das sollten wir zwar nicht überbewerten, zumal der Bestand an gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen weiterhin hoch ist, dennoch könnte es ein Hinweis auf eine erneute Unsicherheit der Betriebe zu Herbstbeginn und möglichen Einschränkungen sein," so Beck.

Im September haben 1262 kurzarbeitende Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 254 betroffene Betriebe weniger als im Vormonat August. In der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist die Anzahl der Menschen erneut gesunken. Im September waren 23114 Menschen registriert, 805 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2763 Personen mehr verzeichnet, geht aus dem Bericht hervor.

Arbeitgeber meldeten im September der Arbeitsagentur Gießen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1216 neue Stellen. Das waren 486 Arbeitsstellen weniger als im Vormonat August.

Der Bestand an offenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen verharrt auf dem hohen Niveau des Vormonats und lag bei 6619. Das waren acht Stellen weniger im Vergleich zu August, jedoch 1644 Stellen oder 33 Prozent mehr zum Vorjahresmonat. Beide Geschlechter haben vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert. Im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen waren im Monat September 9472 Männer arbeitslos gemeldet, 452 weniger im Vergleich zum Vormonat und 1785 oder 15,9 Prozent weniger zu September 2020.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 auf 4,7 Prozent. Im Vorjahr betrug die Quote 5,7 Prozent. 7428 Frauen waren im abgelaufenen Monat als erwerbslos registriert. Das waren 430 weniger zum Vormonat August. Im Vorjahresmonat waren noch 815 oder 9,9 Prozent mehr Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug mit 4,2 Prozent 0,3 Prozentpunkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Im September des Vorjahres lag die Quote bei 4,7 Prozent. Im abgelaufenen Monat waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen 1511 junge Menschen unter 25 Jahren als erwerbslos registriert. Das waren 213 Jugendliche weniger im Vergleich zum Vormonat. Im September des Vorjahres waren noch 564 oder 27,2 Prozent mehr gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank von 4,3 auf 3,8 Prozent. Im Vorjahr betrug die Quote noch 5,1 Prozent.

Die Anzahl der älteren Arbeitslosen über 50 Jahre ist um 118 auf 5591 zurückgegangen. Im September des Vorjahres waren 372 oder 6,2 Prozent ältere Menschen mehr erwerbslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug im abgelaufenen Monat 4,2 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 4,6 Prozent.

Zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehören der Landkreis Gießen, der Vogelsbergkreis und der Wetteraukreis. In allen drei Landkreisen ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Im Wetteraukreis ist die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat um 488 Personen auf jetzt 6847 gesunken, im Vogelsbergkreis waren im Monat September 2001 Personen erwerbslos gemeldet. Das waren 143 weniger zu August und 333 Personen oder 14,3 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat.