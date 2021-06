Auch Jokba lockert Zutritt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Auch das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung lockert ab sofort die Zutrittsordnung. Demnach sind Besuche täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr möglich, wenn Personen mindestens 16 Jahre sind und nachweisen können, das sie entweder vollständig geimpft oder genesen sind beziehnungsweise einen aktuellen negativen Antigentest vorlegen können. Der Zutritt ist nur mit einer Besuchserlaubnis gestattet, die am Empfang in der Wilhelmstraße 7, erteilt wird. Die detaillierten Regeln sind unter https://www.jokba.de/ueber-uns/aktuelle-nachrichten zu finden.