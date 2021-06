Auch Tanzverbot stört nicht gute Stimmung auf Gießener Schiffenberg

"Erna & die Berts" sind die Ersten auf der Schiffenberg-Bühne. Foto: Wißner

GIESSEN - Besser hätte nach einjähriger Corona-Zwangspause der 45. Musikalische Sommer auf dem Schiffenberg nicht starten können. Temperaturen von fast 30 Grad um 20 Uhr brachten die 200 glücklichen Besucher auch schon vor dem Auftritt von "Erna & die Berts" ins Schwitzen. Warteschlangen an den beiden Getränkeausgaben wurden zur Erfrischung gerne in Kauf genommen, denn endlich gibt es auf dem Gießener Hausberg wieder einmal Live-Musik. Aufgrund der Pandemie wurde ein Programm mit 20 Konzerten und zwei Basilikakonzerten erstellt, das dazu einlädt, sich von der musikalischen Vielfalt in der Universitätsstadt zu überzeugen. Zum Auftaktwochenende gab es nicht nur zwei ausgebuchte Veranstaltungen, sondern mit "Erna & die Berts", "Killi" und "Mavero" auch gleich drei Auftritte, die nach 20-monatiger Bühnenabstinenz Lust auf mehr machten.

"Ich freue mich riesig, dass wir mit etwas Verspätung in diesem Jahr starten können", begrüßte die beim städtischen Kulturamt für Musik- und Kunstförderung verantwortliche Stephanie Jackson am Freitagabend die Besucher. "Wir haben immer noch Corona und mussten einige Maßnahmen treffen, um diese Veranstaltung machen zu können", ging sie auf das im abgesperrten Bereich geltende Einbahnstraßensystem ein, das eingerichtet wurde, um Kontakte, soweit möglich, zu verhindern. Die Erfahrungen vom Freitag flossen schon am Samstag in eine erste Änderung ein: Weil alle Besucher nur mit einem QR-Code Zutritt zum Konzertbereich haben, es jedoch notwendig ist, bei Getränke- oder Essensbestellungen den Veranstaltungsbereich zu verlassen, wurde auf Handstempel umgestellt, um das erneute Erfassen des QR-Codes einzusparen. Ein besonderer Dank Jacksons galt den Sponsoren der Schiffenberg-Bühne, Sparkasse Gießen und Stadthallen GmbH, den Schiffenberg-Pächtern Markus und Mara Urich sowie Sabine Glinke als Veranstaltungskoordinatorin und dem Securityteam.

Auf derzeit 200 Besucher sind die Veranstaltungen des Musikalischen Sommers 2021 beschränkt - und die Zugangsberechtigungen schnell ausgebucht. Bei aller Begeisterung bat Jackson an beiden Abenden darum, nicht vor die Bühne zu kommen, um zu tanzen. "Es spricht aber nichts dagegen, zu schunkeln. Um die Arme dürfen Sie sich nicht unbedingt fallen. Bleiben Sie auf Ihren Positionen" lautete die Empfehlung.

Mit dem auf die aktuelle Situation angepassten "Hello Again" von Howard Carpendale begrüßten "Erna & die Berts" ihr Publikum und sagten mit der Zeile "Wir sind froh, dass wir Euch heute sehen - viel zu lang war die Zeit" einfach alles aus. Ausnahmslos Eigenkompositionen waren es dann, die am Samstag zu hören waren, als die beiden Gießener "Killi" und "Mavero" auftraten. Trotz EM-Spiel gegen Portugal waren beim Beginn um 20 Uhr alle 200 Plätze besetzt. Für beide war es eine Schiffenberg-Premiere. "Welcher Musiker freut sich nicht über einen Auftritt, wenn er gefragt wird", verriet "Killi" alias Killian Jäkel, der als Singer-Songwriter den Auftritt von "Mavero" einleitete. Somit war die Stimmung bereitet, als das Mavero-Quartett Dominik Adam (Gesang), Pascal Lauber (Bass/Gesang), Marlon Westhoff (Schlagzeug) und Nils Laker (Gitarre/Gesang) mit seinem authentischen Deutsch-Pop-Rock loslegte.