Auf der Suche nach Angsträumen in Gießen

Derzeit sucht die Stadt im Rahmen von Bürgerbeteiligung nach Angsträumen. Ziel ist es, die Situation zu verbessern.

GIESSEN - Jedes Knacken wird registriert, jeder Schatten und jede Bewegung. Der Puls steigt. Die Beine werden schneller. Es geht nur noch um eins: den finsteren und beängstigenden Ort so schnell wie möglich unbeschadet zu verlassen. Auf der Internetseite giessen-direkt.de sucht die Stadt derzeit nach solchen Angsträumen. Und zwar unter einem spezifischen Aspekt: "Insbesondere Frauen, Mädchen, Menschen mit Behinderung und queere Personen berichten immer wieder von öffentlichen Orten, die sie meiden oder nur ungern betreten. Man fühlt sich dort unwohl und unsicher oder hat sogar schon einmal einen Übergriff oder sogenanntes 'Catcalling' (sexualisierte Belästigung) erlebt."

Die Stadtverordnete Jana Widdig von den Grünen gehört zu den Initiatorinnen dieses "Melders für unangenehme und unsichere Orte in Gießen". Sie sieht in den Angsträumen ein wichtiges Thema für die Kommunalpolitik. Denn "beispielsweise im Bereich Bauen haben wir großen Einfluss auf die Veränderung dieser Bereiche". Friederike Stibane begrüßt das Projekt, an dessen Organisation sie von Verwaltungsseite beteiligt ist. Nach Abschluss der Sammlung auf giessen-direkt.de "werden wir uns die gemeldeten Orte gemeinsam mit Ämtern wie dem Garten- und dem Ordnungsamt und der Polizei anschauen. Dabei werden wir überlegen, wie wir sie umgestalten können", erklärt die Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen.

"Sehr beengend"

"Sobald die Pendler abends nicht mehr da sind, meide ich auch als Mann den Bahnhof und sein direktes Umfeld", schreibt ein Teilnehmer in einem der 13 Beiträge, die im Rahmen der Beteiligung auf giessen-direkt.de bis Mittwochnachmittag eingegangen sind. "Der Weg, welcher zwischen den Häusern (Fuldastraße) und den Bahngleisen Richtung Christoph-Rübsamen-Steg verläuft, kann ganz klar als Angstraum definiert werden. Auch tagsüber ist dieser Weg sehr dunkel und durch den dicht bewachsenen Hang zu den Gleisen hin und den Zäunen der angrenzenden Grundstücke sehr beengend", steht in einem weiteren Beitrag. Und in einem dritten: "Die Unterführung zwischen Riegelpfad und Stephanstraße ist sehr dunkel und schlecht beleuchtet, was zu einem niedrigen Sicherheitsgefühl führt. Es könnte helfen, die Wände hell zu streichen beziehungsweise helle Lampen anzubringen."

Neu ist die Suche nach solchen Orten in der Stadt nicht. "Aber wir sprechen dabei nicht von Angsträumen, sondern von unsicheren Orten", erläutert Polizeisprecher Jörg Reinemer. Zuletzt habe man im Rahmen des Projektes "Aktio" in einer Befragung nach Orten gefragt, an denen sich Bürger unsicher fühlten. "Über die Initiative 'Kompass' ist es ein Ziel, solche Räume zu erkennen und dann entsprechende Schritte einzuleiten. Das können bauliche oder auch andere Maßnahmen sein", berichtet Reinemer. Die neue Aktion der Stadt, aus der bestimmte Maßnahmen gemeinsam umgesetzt werden könnten, sei für die Polizei ebenfalls interessant. Im Unterschied zu "Aktio" und "Kompass", die beide einen sehr breiten Fokus hätten, spreche der "Melder für unangenehme und unsichere Orte in Gießen" gezielter einen bestimmten Personenkreis an, um "Orte zu finden, an denen bereits Übergriffe erfolgt sind oder befürchtet werden", macht Stibane deutlich.

Begehung im November

Jana Widdig verortet das Thema im Kontext der "Geschlechtergerechten Stadtentwicklung", die die "Interessen und Lebenswelten verschiedener Menschen bei Entwicklung, Planung und Bebauung berücksichtigt". Es gelte, Geschlechteraspekte in Bebauungsplänen im Blick zu haben, so die Stadtverordnete der Grünen, deren Fraktion eine Arbeitsgruppe zum Thema gegründet hat. "Ich habe schon den Eindruck, dass es in Gießen verstärkt eine Rolle spielt." Das Grunddilemma sei, dass Menschen, die fürchteten, Opfer werden zu können, alles täten, um dies zu vermeiden. "Viele gehen zum Beispiel nicht mit Kopfhörern joggen. Die Liste ist unendlich lang." Auch kommunalpolitisch werde einiges unternommen, etwa durch die Verbesserung von Beleuchtung oder das Beschneiden von Hecken. "Aber eigentlich brauchen wir eine Sensibilisierung, die täterorientiert ist. Sonst bekämpfen wir nur Symptome", betont Jana Widdig. Neben den konkreten Veränderungen der Angsträume, deren erste Begehung im November am "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" stattfindet, entstehe durch die Beteiligung eine Karte der unsicheren Orte. Nach Abschluss der Sammlung werde zudem ein Runder Tisch mit Vertretern von Behörden und Organisationen wie Wildwasser eingerichtet, um einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln.