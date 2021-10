Auf der Suche nach dem Glück in Gießen

Seltene Variante: Für viele Menschen ist das vierblättrige Kleeblatt ein Zeichen für künftiges Glück. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Was ist Glück?" "Wie unterschiedlich können Vorstellungen von Glück sein?" Diesen Fragen ist der Regisseur und Theaterpädagoge Kim Willems bei einem Workshop für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren in den Herbstferien nachgegangen. Bereits seit 2012 macht der Theaterwissenschaftler solche Angebote. Das Projekt fand im Zentrum für Interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) statt. In der ersten Woche avancierten die Teilnehmer zu jungen Forschern, die im Stadtraum Gießen Menschen zu ihren Vorstellungen von Glück befragen mussten. Alle Antworten wurden aufgenommen, um dann angehört und gemeinsam diskutiert zu werden. In der zweiten Ferienwoche entstand daraus eine rund 40-minütige Theaterperformance.

Wie ist die Idee zu dem Workshop entstanden?

Mir ist aufgefallen, dass sich viele Menschen hierzulande damit schwertun, sich auf andere einzulassen. Dabei ist genau das wichtig, um andere Perspektiven kennenzulernen. In Tibet gibt es beispielsweise ein "Ministerium für Glück". Auf staatliche Anordnung ist es dessen Aufgabe, die Bevölkerung zu befragen, wie zufrieden sie ist. Daraus wird dann ein "Glücksindex" entwickelt.

Was ist für Sie Glück?

Wenn ich im Hier und Jetzt bin, den Augenblick spüre. Hinzu kommen natürlich Dinge wie Gesundheit und die Tatsache, gut versorgt zu sein. Glück ist etwas Seltenes.

Was macht Sie persönlich glücklich?

Fotos Seltene Variante: Für viele Menschen ist das vierblättrige Kleeblatt ein Zeichen für künftiges Glück. Symbolfoto: dpa Den Augenblick spüren: Kim Willems ist im Hier und Jetzt glücklich. Foto: Zielinski 2

Ganz verschiedene Dinge, zum Beispiel eine neue Regierung. Ich bin viel auf Theaterproben unterwegs. Wenn ich dabei merke, dass etwas Neues, Überraschendes und Ungeplantes entsteht, bin ich sehr glücklich.

Was macht Sie traurig?

Engstirnigkeit. Menschen, die mit Scheuklappen durchs Leben gehen. Und natürlich der Verlust von Wertvollem. Es macht mich traurig, dass Zeit vergeht, die unwiederbringlich verloren ist und die niemand jemals zurückholen kann.

Was sind die Vorrausetzungen, um glücklich zu sein?

Eine große Rolle spielt sicher, wo man geboren ist und ob die Grundbedürfnisse gestillt sind. Das ist natürlich Zufall und lässt sich nicht beeinflussen. Wichtig ist sicher auch eine offene Haltung, sich auf den jeweiligen Moment und andere Menschen einzulassen.

Kann man Glück auf die Sprünge helfen?

Anderen Menschen kann man sicher helfen, indem man ihnen zeigt, wo ihre eigenen Stärken liegen. Das sind oftmals Stärken, die von ihnen selbst nie erkannt wurden.

"Wie soll Dich das Glück finden, wenn Du ihm ständig hinterläufst?" hat Dr. Eckhard Hirschhausen in seinem Buch "Glück kommt selten allein..." gefragt....

Da ist sicher was dran. Der zwanghafte Versuch, das Glück zu finden, ist zum Scheitern verurteilt. Das Glück liegt zwischen den Plänen. Wichtig ist es nur, offen für den Moment zu sein.

Sollte man Negatives komplett ausblenden, um glücklich zu sein?

Nein, das Leben braucht Kontraste, es benötigt Leid und Krise. Leid zu vermeiden, wird nicht funktionieren.

*

Kim Willems wurde 1985 in Düsseldorf geboren und lebt heute in Frankfurt. Während seines Studiums der Angewandten Theaterwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität hat er fünf Jahre in Gießen gelebt.