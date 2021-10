Auf der Suche nach dem Glück

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was ist Glück? Wie unterschiedlich können Vorstellungen von Glück sein? Im Mittelpunkt des Workshops im Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) steht die Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit ihrer Stadt und der Frage nach 'ihrem' Glück. Dazu befragt die Gruppe Menschen in Gießen zum Thema Glück und nimmt die Gespräche auf. Aus den Interviews und ihren eigenen Vorstellungen von Glück entwickeln die Teilnehmenden ein Bühnenstück, eine Performance. Diese führen sie am Abschlusstag auf. Der Workshop wird geleitet vom Theaterpädagogen Kim Willems und richtet sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, die lernen, ihre schauspielerische Fähigkeiten zu entwickeln und wie man gemeinsam eine Performance erarbeitet. Der Workshop findet in den Herbstferien (11. bis 22. Oktober) täglich montags bis freitags im ZiBB (Hannah-Arendt-Straße 10) statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung per E-Mail an kimowillems@yahoo.de.