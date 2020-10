Auf der Suche nach den Gießener Plaketten

An der Hohen Warte, wo sich die Patriot-Stellung befand, hat man heute einen tollen Blick ins Land. (Foto: Jung)

GIESSEN - Interessierte, die heutzutage an Führungen über das ehemalige US-Militärgelände an der Rödgener Straße teilnehmen, hören beim Blick auf die roten Gebäude, wo heute Asylbewerber untergebracht sind, den Namen Dornberger Kaserne zum ersten Mal. Doch woher kommt der Name?

Wie ein Kenner der Gießener Militärgeschichte weiß, hatten die Amerikaner Anfang der 80er Jahre den Antrag gestellt, die neue Unterkunft im US-Depot „Dornberger-Kaserne" nennen zu dürfen. Seitens der Stadt habe es aber Vorbehalte gegeben, weil der 1895 in Gießen geborene und aufgewachsene Walter Dornberger, späterer Chef vom bekannten Raketenforscher Wernher von Braun, als „Nazi-General“ galt. Er arbeitete zunächst für die Nazis und dann bei den Amerikanern. Ingenieur Walter Dornberger war ab 1943 Kommandeur der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, von wo 1942 erstmals eine Rakete bis in den Weltraum vordrang. Die US-Armee errichtete Anfang der 80er Jahre einen neuen FlaRak-Gürtel am hinteren Rand der „Forward combat zone (FCZ)", also rund 100 km von der Zonengrenze entfernt, der mit den neuesten Raketen vom Typ Patriot ausgestattet wurde. Diese Boden-Luft-Raketen wurden in den 90er Jahren bekannt, sie fingen irakische Raketen ab, die auf Israel abgefeuert wurden. Stationierungsort in Deutschland war unter anderem auch Gießen.

Gebaut wurden von 1981 bis 1983 dazu neun Feuerstellungen und die Feuerleitungsanlagen auf der Hochwart. Die Unterkünfte der Soldaten und die technischen Bereiche innerhalb des US-Depot-Geländes entstanden entlang der Rödgener Straße und sind heute noch erhalten. Die Amerikaner benannten wegen der Ablehnung schließlich die umfangreiche Anlage auf der Hochwart nach Walter Dornberger. Zum Einzug des nach Gießen verlegten 4. Bataillons der 43. ADA (Air Defence Artillery Group) reisten sogar der NATO-Generalsekretär und der damalige deutsche Verteidigungsminister Manfred Wörner an. Über die feierliche Gedenksteinenthüllung für den Gießener Pionier der Raumfahrt berichtete der Gießener Anzeiger am 4.7.1984. An einem Stein vor der Anlage wurden entsprechende Gedenktafeln und Plaketten angebracht.

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde ist auf der Suche nach diesen Plaketten.

Auf der Suche nach diesen Erinnerungsstücken ist jetzt das Historisch-Technische Museum Peenemünde, das die Geschichte der Versuchsanstalten Peenemünde und damit besonders die Raketenentwicklung vermittelt. Die dortige Ausstellung des Hauses wird neu gestaltet und dabei soll unter anderem auf die persönliche Geschichte der Mitarbeiter näher eingegangen werden, teilte eine Mitarbeiterin kürzlich Jürgen Marschinke in einer Anfrage per Mail mit. „Natürlich sind wir an der Biografie von Walter Dornberger als militärischem Leiter der Heeresversuchsanstalt besonders interessiert“, schreibt sie nach Gießen. Und sie fragte bei dem Ex-Berufssoldaten und Vorsitzenden vom Traditionskreis des damals in der Steubenkaserne beheimateten Raketenartilleriebataillon 52 und Begleitbatterie 5 nach.

Marschinke ist ein Kenner der Gießener Militärgeschichte in den Nachkriegsjahrzehnten, doch er konnte – was eigentlich selten vorkommt – nicht konkret weiterhelfen. Einige Unterlagen hat er nach Peenemünde geschickt, das Gewünschte oder zumindest eine Spur von den Plaketten waren leider nicht dabei. Auch in seinem großen privaten und ehemaligen beruflichen Umfeld wurde der Ex-Bundeswehrangehörige, der in Buseck lebt, nicht fündig. Dem FlaRak-Bereich Gießen der US-Armee unterstanden Außenstellen in Bad Hersfeld, Rothwesten und Butzbach. Das 4./43 wurde zu Beginn des Golfkrieges 1990 nach Israel verlegt und war dort im Einsatz zur Luftverteidigung in Haifa. In Gießen verblieb nur ein Nachkommando. 1993 erfolgte die Entscheidung, das 4./43 nicht mehr nach Mittelhessen zurückzuverlegen.

1994 räumte die Armee Feuerstellungen und Feuerleitanlagen. Dabei wurden auch die am Findling befestigten Plaketten entfernt und mitgenommen. Mit einer Ausnahme – die Plakette an der „Miller-Hall" – hätten die Amerikaner leider alle Plaketten aus der Universitätsstadt mitgenommen, bedauert heute ein Kenner. Insofern schwindet auch die Hoffnung, die vom Technisch-Historischen Museum in Peenemünde nach Gießen gerichtet ist: „Falls die Platten vor Abbau der Stellung abgebaut worden sind und es keine Verwendung für die Tafeln gäbe, wären wir als Museum daran als Ausstellungsstück sehr interessiert“. Heute liegt das ehemalige Militärgelände mit der Patriot-Stellung auf der westlichen Hohen Warte friedlich da. Die Natur hat sich es zurückgeholt, von den großen Anlagen ist nichts mehr zu erahnen. Nur noch ein paar Schotterwege führen hinauf auf den schönen Aussichtspunkt, der einen tollen Blick über das Gießenener Becken biete.

Bunker und Gebäude, die zuletzt beliebter Treffpunkt für Graffiti-Künstler waren, sind vor zwei Jahrzehnten gesprengt worden. Das Areal wird vom Bundesforst, der für die Renaturierung verantwortlich war, betreut. Nach dem Krieg geriet Walter Dornberger in britische Gefangenschaft und zog zwei Jahre später in die USA. Dort arbeitete er vor allem für die Rüstungsindustrie und nicht für das Apollo-Programm der NASA. Dornberger kehrte später nach Deutschland zurück und starb 1980 im Alter von 84 Jahren in Sasbach in Baden-Württemberg. Er war ein Sohn einer Apotheker-Familie, die am Kreuzplatz eine Apotheke betrieb.