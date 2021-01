Auf einen Kaffee mit Beutelspacher

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit "Auf eine Tasse Kaffee mit Professor Beutelspacher" startet am Montag, 25. Januar, um 16 Uhr eine neue Veranstaltungsreihe des Mathematikums über Zoom. Die Reihe dreht sich rund um das spannende Thema Zahlen und startet mit der Eins. "Die Eins ist der Anfang des Zählens. Manche sagen, die Eins ist gar keine Zahl, sondern aus ihr werden Zahlen gemacht", erklärt Albrecht Beutelspacher, der im Anschluss an seinen Vortrag gerne mit den online zugeschalteten Zuhörern ins Gespräch kommt. Die Anmeldung erfolgt über das Buchungssystem (buchung.mathematikum.de) und die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Am 22. Februar, ebenfalls um 16 Uhr, geht es um die Zahl Zwei.