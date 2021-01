"Auf einen Kaffee mit Prof. Beutelspacher" im Mathematik Gießen

Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). "Sie sind heute Premierengäste", begrüßte Prof. Albrecht Beutelspacher die Teilnehmer der digitalen Vortragsreihe "Auf eine Tasse Kaffee mit Prof. Beutelspacher". Bis zur Wiedereröffnung für das Publikum will sich das Mathematikum mit digitalen Vorträgen, Tipps und Tricks, die auf der Homepage abrufbar sind, in Erinnerung bringen.

Das Format ist eigentlich nicht neu: Schon seit Jahren lädt der Leiter des Mathematikums einmal im Monat nachmittags zu einem Gespräch über Mathematik bei Kaffee und Kuchen ein. Corona-bedingt wurde dieser Kaffeeklatsch ins Netz transferiert. Die Resonanz dazu überraschte den Veranstalter: Insgesamt 45 Personen hatten sich eingeloggt

In dem rund einstündigen Vortrag erfuhren sie Wissenswertes über Zahlen allgemeinen und die Eins im Besonderen. Wann die Menschen das System "Zahlen" kreiert haben, das ist unbekannt. "Wir haben keine Ahnung davon, wie alles angefangen hat", sagte Beutelspacher. Sicher ist wohl, dass es zu der Zeit geschah, als die Menschheit noch nicht sesshaft war. Die Zahl eins ist die Grundlage von allem, auf ihr baut alles auf, auch wenn wir nicht wissen wie und wann sie entstanden sei, so der Professor. Als Beleg für zeitgeschichtliche frühe Existenz von Zahlen und Zählmechanismen verwies er auf einen Zählknochen, dessen Replik im Mathematikum zu sehen ist. Wurde früher darüber diskutiert, ob die Zahl eins überhaupt als Zahl anzusehen ist, so sei dies heute geklärt, da man mit ihr alle vier Rechenarten durchführen kann. Allzu trocken und mathematisch wurde der Vortrag nicht, dafür sorgten die eingestreuten Anekdoten, Geschichtchen und kleine Experimente.

"Wir sind sehr erfreut über die große Resonanz", sagte Beutelspacher anschließend. "Wir hatten Zuschaltungen von überall her, von San Francisco bis nach Bremen. Auch die Altersstruktur war sehr gemischt, was wir als sehr positiv werten. Das macht Mut für weitere digitale Veranstaltungen", ergänzte er. Neben dieser Veranstaltung für jedermann veranstaltet das Mathematikum eine Online-Fortbildung für aktive und angehende Lehrkräfte, die ebenfalls, laut Aussage von Beutelspacher, sehr erfolgreich ist. "Wir sehen diese Formate als eine Bereicherung an, die natürlich die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen können", sagte er. "Wir werden sehen, wie sich diese Formate auf Dauer entwickeln und angenommen werden. Für uns stand jedenfalls von Anfang an fest, dass wir langfristig planen. Dafür investieren wir gerne auch die nötige Zeit," erläuterte er. "Es war und ist eine neue Herausforderung", ergänzte er und erläuterte, dass man mit diesen Formaten einfach auch zeigen möchte, dass man nach wie vor "da ist". Im Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine rege Diskussion unter den Teilnehmern mit dem Professor, fast so wie bei einer Präsenzveranstaltung - nur dass jeder selbst für Kaffee und Kuchen sorgen musste.

Die Termine der nächsten Vorträge in dieser Reihe: Montag, 22. Februar, 16 Uhr: "Die Zwei - Die Zahl, die den Unterschied macht" und Montag, 22. März, 16 Uhr: "Die Drei - Die erste richtige Zahl". Weitere Termine folgen. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Mathematikums.

